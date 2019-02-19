Qualcomm, rakiplerinden MediaTek'in daha çok hakim olduğu giriş seviyesi telefonların donanım pazarına da el atmayı planlıyor.

Qualcomm, mobil CPU pazarında aslan payına sahip olsa da bütçe dostu cihazlarda tercih edilen firma rakibi MediaTek olmuştu. Qualcomm, bu alana da el atmak için Android Go cihazlar gibi düşük segmentli telefonlar için QM215 adında bir yonga seti geliştiriyor.

Yeni yonga setiyle ilgili henüz çok fazla detay bilinmese de bazı söylentiler bulunuyor. Çıkan söylentilere göre yonga setinin CPU’su, isminin aksine Snapdragon 200 serisi ile değil Snapdragon 410 ve 425’e daha yakın olacak. Snapdragon 400 serisini düşündüğümüzde yeni yonga setinde muhtemelen dört çekirdekli 1,3 GHz CPU ve 650 MHz GPU bulunacak.

Tabii QM215’in tamamen ‘umutsuz vaka’ olması da beklenmiyor. Yonga setinde 1-2 GB RAM, 8-16 GB dahili depolama, 1440x720 HD+ ekran çözünürlüğü ve hatta parmak izi okuyucu desteği bulunacak. Bu özelliklerin Android Go cihazlarla neredeyse aynı olması Qualcomm’un alt seviye cihazlarda MediaTek ile yarışmak istediğinin açık bir göstergesi olsa gerek.