Qualcomm, Kablosuz Hızlı Şarjı Tüm Telefonlara Getirecek

Qualcomm, kablolu şarjda bir standart haline gelen Quick Charge'ı şimdi de kablosuz şarj teknolojisi ile birleştirmek için çalışıyor.

Mobil teknolojiler konusunda oldukça önemli bir şirket olan Qualcomm, Quick Charge adlı hızlı şarj teknolojisi sayesinde uzun yıllardır akıllı telefonların kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Fakat günümüz akıllı telefon trendleri, özellikle amiral gemisi segmentinde kablosuz şarja doğru evriliyor.

Kablolu hızlı şarjın eski moda kaldığının farkında olan Qualcomm, kablosuz şarj pedleri için yeni bir Quick Charge sürümünü kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Fakat Qualcomm’un kablosuz hızlı şarj teknolojisi yalnızca cihazları daha hızlı şarj etmekle kalmayacak, aynı zamanda bir stabilite ve güvenilirlik de sunacak.

Qualcomm, standart Qi teknolojisini kullanmak istemiyor. Qi teknolojisi ile Quick Charge’ın birlikte çalışacağı bir teknoloji ortaya çıkarmak istiyor. Qualcomm’un kablosuz hızlı şarj teknolojisine odaklanması, hala amiral gemilerine ait bir lüks olarak görülen kablosuz şarjın standartlaşması adına büyük önem taşıyor.