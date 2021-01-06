Qualcomm'un Yeni CEO'su Resmen Açıklandı

Qualcomm'un bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından, şirketin CEO koltuğunu Steve Mollenkopf'dan teslim alacak kişinin Cristiano Amon olmasına karar verildiği açıklandı.

Özellikle akıllı telefon işlemcileriyle tanıdığımız bir firma olan Qualcomm'da bir devir kapanıyor. Tam 26 yılını şirkete adayan Steve Mollenkopf, emekliye ayrılacak ve şirketteki CEO pozisyonunu da terk edecek.

Bugün yapılan Qualcomm yönetim kurulu toplantısında, şirketin yönetim kademesi Mollenkopf'un koltuğuna oturacak ismi belirledi. Görevi devralacak olan kişinin Cristiano Amon olduğu kamuoyuna duyuruldu.

Görev devri 30 Haziran'da

Büyük şirketlerde görev değişimleri tabii ki bir günde gerçekleşmiyor. Amon da görevi 30 Haziran 2021 tarihinde devralacak. O günden sonra da Mollenkopf bir süre için daha şirkete danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek. Böylece liderlik geçişi olabildiğince sorunsuz olarak gerçekleştirilecek.

52 yaşındaki Mollenkopf, Mart 2014'te şirketin CEO'luğuna atanmıştı. Kariyerine mühendis olarak başlayan isim, özellikle Qualcomm'un stratejisini ve teknoloji yol haritasını şekillendirmekten sorumluydu. Firmanın mobil işlemci alanında en önde gelen isimlerden biri olmasında da önemli etkisi bulunuyordu.

Mollenkopf'un liderliğinde yapılan atılımlar sayesinde akıllı telefonlar herkesin erişebildiği cihazlar haline gelirken, Qualcomm'un da 3G, 4G ve şimdi de 5G alanında lider olmasını sağladı. Teknoloji sektöründeki önemli vizyonerlerden olan yönetici, aynı zamanda nesnelerin interneti, otomotiv gibi alanlarda da önemli atılımlara liderlik etmişti.

Başkanlıktan CEO'luğa geçiş

Cristiano Amon da Qualcomm'da 1995 yılından bu yana görev yapıyor. Şimdiye kadar şirket içinde, aralarında yarıiletken departmanının yönetimi de dahil olan pek çok önemli görev alan Amon, Ocak 2018'den bu yana da Qualcomm'un başkanlığını yürütüyordu.

Kararın açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Amon, bu göreve layık görüldüğü için gurur duyduğunu belirtti. Qualcomm'un onlarca yıldır yeniliklerin öncüsü olduğunu söyleyen yönetici, bu durumu devam ettirmek istediğini de sözlerine ekledi. Bakalım Qualcomm yeni dönemde nasıl bir yol izleyecek.