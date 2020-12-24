MediaTek, giriş ve orta segmentteki performansıyla 2020 3. çeyreğin en çok tercih edilen yonga üreticisi oldu. Qualcomm, küçük bir farkla da olsa MediaTek'in gerisinde kaldı.

Teknoloji sektörü odaklı pazar araştırma şirketi Counterpoint, geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılının 3. çeyreğinde daha çok orta ve giriş segment akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz MediaTek’in, Qualcomm’u geride bırakarak en fazla satış yapan yongaseti üreticisi olduğunu açıkladı.

Counterpoint’in açıklamalarına göre 2020’nin 3. çeyreğinde MediaTek işlemciye 100 milyon akıllı telefon satışı gerçekleşti. Özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefonlarda kendini gösteren MediaTek, bu satışlar ile birlikte 3. çeyrekteki pazar payını yüzde 31 seviyelerine yükseltmeyi başardı.

ABD'nin Huawei'ye yaptırımları, MediaTek'in Qualcomm'u geçmesini sağladı

Dünyanın en büyük akıllı telefon işlemci üreticisi olarak bilinen Qualcomm ise 3. çeyrekte yüzde 29 pazar payında kalarak unvanını kaptırmış oldu. Bununla birlikte Qualcomm, 5G’li akıllı telefonlar söz konusu olduğunda yüzde 39 pazar payı ile en fazla tercih edilen işlemci üreticisi olmaya devam ediyor.

Counterpoint’in verilerine göre 2020 3. çeyrekte 5G’li akıllı telefon satışı, toplam akıllı telefon satışının yüzde 17’sini oluşturdu. Ancak iPhone 12 modellerinin tüm dünyada satışa çıkmasıyla birlikte 4. çeyrekte sıçrama yaşanması ve 2020’nin son çeyreğinde satılan telefonların 3’te 1’inin 5G’li olması bekleniyor.

Qualcomm’un 3. çeyrekte MediaTek’in gerisinde kalmasının en önemli etkenlerinden biri, ABD’nin Huawei’ye olan yaptırımları. Huawei’den uzaklaşan tüketiciler, soluğu doğal olarak Apple, Samsung ya da Xiaomi telefonlarda aldılar. Apple ve Samsung’un kendi işlemcilerine ağırlık veriyor olması, Xiaomi’nin ise gitgide daha fazla MediaTek işlemci tercih ediyor olması, Qualcomm’un pazardaki konumunu olumsuz etkiledi.