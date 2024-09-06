Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünü satın almayı düşünüyor. Bu hamle teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratabilir.

Mobil çip üreticisi Qualcomm, Intel’in çip tasarım bölümünün bazı kısımlarını satın almayı düşünüyor. Intel’in mali zorluklar yaşadığı bu dönemde Qualcomm’un bu hamlesi teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratabilir.

Qualcomm, Intel’in PC tasarım iş birimlerine özel ilgi gösteriyor. Şirket Intel’in tüm tasarım bölümlerini incelemekle birlikte, sunucu segmenti gibi bazı alanların stratejik olarak daha az öneme sahip olduğunu değerlendiriyor. Intel’in mali sıkıntıları ve bazı iş birimlerini elden çıkarma planları, Qualcomm’un bu alandaki değerlendirmelerini etkilemiş olabilir.

Intel’in ikinci çeyrek raporunda yaşadığı büyük düşüş

Intel, son dönemde yaşadığı büyük mali gerilemenin ardından, bazı iş birimlerini satma veya bölme seçeneklerini değerlendiriyor. Şirket, ikinci çeyrek raporunda ciddi bir mali düşüş yaşadığını açıkladı ve personel azaltımına giderek temettü ödemelerini durdurdu.

Intel’in bu ay yapacağı yönetim kurulu toplantısında, şirketin geleceği için tasarruf ve varlık satışlarına yönelik yeni planlarının açıklanması bekleniyor. Qualcomm’un Intel’in çip tasarım bölümlerini satın alma isteği, iki dev teknoloji şirketi arasındaki rekabeti daha da alevlendirebilir.