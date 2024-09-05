Qualcomm, Samsung ve Google, akıllı telefonlarla çalışan yeni karma gerçeklik gözlüklerini tanıttı. Ürünün detayları merakla bekleniyor.

Qualcomm, Samsung ve Google’ın iş birliğiyle geliştirdiği yeni karma gerçeklik gözlüklerinin detayları ortaya çıktı. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, bu yeni ürünün akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışacağını duyurdu.

Qualcomm’un açıklamasına göre, Samsung ve Google tarafından geliştirilen bu gözlükler, akıllı telefonlara bağlanarak kullanılacak. Amon, bu gözlüklerin kullanıcıların mevcut telefonlarıyla uyumlu olacağını belirtti ve Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlüklerinin aksine, bu yeni ürünün farklı bir deneyim sunacağını ifade etti. Meta’nın gözlükleri dahili bir kameraya ve yapay zekâ destekli bir sesli asistana sahipken, yeni gözlüklerin de benzer özelliklerle donatılması bekleniyor.

Akıllı telefonlara entegre olabilecek

Gözlüklerin akıllı telefonlarla çalışması, henüz küçük bir pazar payına sahip olan karma gerçeklik teknolojisinin genişlemesine katkıda bulunabilir. IDC’ye göre, bu yıl 9,7 milyon VR ve AR başlığı sevk edilecek. Qualcomm, Samsung ve Google’ın geliştirdiği gözlüklerin, bu teknolojiyi daha ulaşılabilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Amon, gözlüklerin kullanımı açısından normal gözlük veya güneş gözlüğü kadar rahat olması gerektiğini belirtti.

Google, Samsung ve Qualcomm’un iş birliğiyle geliştirilen bu akıllı gözlüklerin, Apple’ın Vision Pro’sundan farklı bir yaklaşım sunacağı görülüyor. Ürünün detayları ve piyasaya sürülme tarihi hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor, ancak bu teknolojiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.