Qualcomm, bütçe dostu telefonlar için geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2'yi duyurdu. Yeni işlemci, uygun fiyatlı telefonlarda 5G'yi standart hâle getirecek.

Mobil işlemci dünyasının önemli isimlerinden Qualcomm, düzenlediği bir etkinlikte "Snapdragon 4s Gen 2" olarak isimlendirdiği yeni işlemcisini duyurdu. Bütçe dostu telefonlarda 5G'yi standart hâle getirmeyi amaçlayan işlemci, dikkat çekici özelliklerle donatıldı.

Samsung'un 4 nm üretim sürecinden geçen ve 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan işlemci, hiç fena olmayan özellikler vadediyor. Qualcomm'un yeni işlemcisinde 1.8 GHz'de çalışan 6 adet verimlilik çekirdeği (A55), 2.0 GHz'de çalışan 2 adet de performans çekirdeği (A78) bulunuyor. Bu da bütçe dostu akıllı telefonlarda oldukça ideal bir performans sunulacağı anlamına geliyor.

İlk olarak Xiaomi tarafından kullanılacak

Yapılan açıklamaya göre ilk olarak Xiaomi tarafından piyasaya sürülecek akıllı telefonlarda kullanılacak Snapdragon 4s Gen 2, FHD+ çözünürlükte 90 Hz'ye kadar tazeleme oranına destek verecek. 16 MP + 16 MP şeklinde ikili kamera kurulumları veya 32 MP tek kamera kurulumlarını destekleyen işlemci, 108 MP fotoğraflar çekilmesini mümkün kılacak. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 gibi nispeten yeni nesil teknolojilere de destek sunulacak.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, uygun fiyatlı telefonlar için oldukça kaliteli bir 5G deneyimi sunacak. Qualcomm'un açıklamasına göre yeni işlemci, 1 Gbps indirme hızlarına destek verecek. Bir dipnot olarak; bu kadar yüksek hızları Türkiye'de henüz göremediğimizi de söyleyelim. Yeni işlemciyle donatılmış telefonların duyurulması, Snapdragon 4s Gen 2'nin neler sunduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak.