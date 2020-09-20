Samsung'un kendi ürettiği işlemcisi Exynos'un en yeni üyesi Exynos 1000, Qualcomm'un Snapdragon 875 işlemcisini geride bırakmayı başardı. Bu, sürekli Qualcomm'un gerisinde kalmakla eleştirilen Samsung için bir dönüm noktası olabilir.

Mobil cihazlar için işlemci geliştiren farklı şirketler bulunsa da işlemcilerinin gücü, hızı ve performansıyla öne çıkan firma çoğunlukla Qualcomm oluyor. Bunun haricinde MediaTek, Huawei'nin Kirin ve Samsung'un Exynos işlemcileri de sektör genelinde kullanılıyor.

Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız bir haberimizde Samsung'un Exynos işlemcilerinin ileride daha çok şirket tarafından kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Ancak Samsung, çıkaracağı Exynos 1000 ile en büyük rakibini geride bırakabilir.

Exynos, Snapdragon'ı geride bırakabilir

Birçok Geekbench skorunun paylaşıldığı bir Güney Kore forumunda bir tanesi Exynos 1000, bir tanesi Snapdragon 875'ten gücünü alan iki tane Galaxy S21 birimi test edildi. Hatta bunların arasına yine Snapdragon 875 kullanan Xiaomi Mi 11 de eklendi.

Exynos 1000'den gücünü alan Galaxy S21 hem tek hem de çoklu çekirdek performansında Snapdragon 875'li varyantını geride bıraktı. Exynos'lu model tek çekirdekte 1.302, çoklu çekirdekte 4.250 puan alırken Snapdragon 875'li modelde bu puanlar 1.159 ve 4.090 olarak gerçekleşti. Xiaomi Mi 11 ise 1.102 ve 4.113 puan aldı. Ancak bu testlere dair herhangi bir ekran görüntüsü paylaşılmadı.

Bu bilgiyi paylaşan kaynak, Samsung'un ARM'ın yeni duyurduğu Cortex-X1 çekirdeğini yukarı çekerek Snapdragon 875 ile arayı daha da açmayı planladığını söyledi. Tabii Qualcomm'un da Cortex-X1 çekirdeğini kullanacağını söylememiz gerekiyor. Buradaki testlerde kullanılan SoC'lerin üretim öncesi ürünler olduğunu ve muhtemelen son ürün olarak çıktıklarında daha iyi bir performans sergileyeceklerini de belirtmekte fayda var. Sizce Samsung, Exynos 1000 ile Snapdragon 875'i geride bırakmayı başarabilir mi?