Qualcomm, yeni mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün performans testi sonuçlarını paylaştı. Şirket, Apple'ın iPhone 15 Pro Max'te kullandığı A17 Pro işlemciyi bile geride bıraktı.

Mobil işlemci dünyasının önemli temsilcilerinden Qualcomm, 2024 model amiral gemisi telefonlara hayat verecek yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü resmen duyurdu. Yapay zekâya, yüksek performansa ve verimliliğe odaklanan bu işlemci, çok yakında akıllı telefonlarla buluşacak. Ancak şimdi, sizleri de ciddi anlamda heyecanlandıracak bir gelişmeden bahsedeceğiz.

Qualcomm, henüz son kullanıcıya ulaşmayan yeni işlemcisi için performans testi sonuçlarını paylaştı. Hem GeekBench 6 hem de AnTuTu 10 testleri için paylaşılan sonuçlar, Snapdragon 8 Gen 3'ün piyasadaki en iyi işlemci olacağını gözler önüne seriyor. Öyle ki Apple'ın iPhone 15 Pro'da kullandığı A17 Pro işlemci bile Qualcomm'un gerisinde kaldı.

AnTuTu testlerinde ilk kez 2 milyon puanın üstüne çıkıldı!

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ün AnTuTu 10 testinde 2 milyon 139 bin 281 puan aldığını açıkladı. Bu önemli bir istatistik çünkü daha önce gerçekleştirilen hiçbir AnTuTu testinde, 2 milyon puan sınırı aşılamamıştı. Bu arada; Qualcomm'un bu test için hangi telefonu kullandığını açıklamadığını belirtelim. Referans modelde 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyordu.

Qualcomm'un gerçekleştirdiği AnTuTu 10 testi ile Snapdragon 8 Gen 3'ü, 1.487.203 puanla Apple'ın A17 Pro işlemcisi takip etti. Samsung Galaxy S23 Ultra'daki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile yapılan testte ise 1.472.142 puana ulaşıldı. Google'ın en yeni amiral gemisi telefonu Pixel 8 Pro'da bulunan Tensor G3 işlemci ise ancak 1.151.243 puan alabildi.

GeekBenc 6'da da zirve Qualcomm'un

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, GeekBench 6 testlerinde 7.501 puan alarak zirveye yerleşti. iPhone 15 Pro Max, girdiği testte 7.237 puan aldı. Ancak burada önemli bir detay var. Paylaştığımız sonuçlar, çok çekirdekli işlem testleri için. Tek çekirdekli işlemler için yapılan testte ise Apple A17 Pro zirvede. Bu işlemci 2.926 puan alırken, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ise 2.329 puanda kaldı.

Snapdragon 8 Gen 3 hangi özelliklere sahip?

Qualcomm'un yeni işlemcisi, TSMC'nin 4 nm üretim mimarisine sahip. 3.3 GHz'de çalışan 1 adet Cortex-X4, 3.2 GHz'de çalışan 5 adet Cortex-A720s ve 2.3 GHz'de çalışan 2 adet Cortex-A520s çekirdeğine ev sahipliği yapan Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 1 ile kıyaslandığında yüzde 200 performans artışı sunuyor. Elbette bu yüksek performans, oyun ve yapay zekâ odaklı uygulamalar için de özel olarak optimize edildi.