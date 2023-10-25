Qualcomm, bugüne kadar bilgisayarlar için ürettiği en güçlü işlemci olan Snapdragon X Elite'i duyurdu. Firmanın iddiasına göre yeni işlemci rakiplerinden çok daha ileri seviyede olacak.

Uzun yıllardır işlemci pazarının iki ana aktörü olan AMD ve Intel için pazarda yepyeni bir rakip var: Qualcomm. Aslında ARM mimarisi için imtiyaz hakkına sahip olmasıyla büyük avantajı bulunan Qualcomm, mobil cihazlara daha fazla odaklandığı için bilgisayar pazarında pek fazla öne çıkmamıştı. Şimdi bu durum değişti.

Firmanın lansmanını yaptığı yeni işlemcisi Snapdragon X Elite, yapay zekâya odaklanan güçlü ve verimli bir işlemci olarak karşımıza çıktı. Qualcomm, yapay zekânın bilgisayarlarla insanlar arasındaki etkileşimi değiştirdiğine dikkat çekerek, Snapdragon X Elite'in gelecekte yapay zekâyı desteklemek için gerekecek olan altyapıyı sağladığını belirtti.

Daha güçlü, daha verimli

Qualcomm'un Bilgi ve Oyun Genel Müdürü Kedar Kondap, yaptığı açıklamada "Snapdragon X Elite, tüketicileri inanılma enerji verimliliği ile keyiflendirecek, onların yaratıcılıklarını ve verimliliklerini sonraki seviyeye çıkaracak yeni, özelleştirilmiş Qualcomm Oryon CPU'nun artırılmış performansıyla bu alanda bir atılımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Snapdragon X Elite'in en efektif bilgisayar işlemcisi olacağı ifade edilirken, cihazların batarya ömrünü de birkaç güne çıkarabileceği belirtildi. Snapdragon X Elite, 13 milyar parametreyle yapay zekâ programları çalıştırabilecek. Ayrıca rakiplerinden tam 4,5 kat hızlı yapay zekâ işlemi yapabilecek. Snapdragon X Elite, aynı segmentteki rakipleriyle benzer performans ürettiğinde rakiplerinin harcadığı enerjinin 3'te 1'ini harcarken, tam performansta ise rakiplerinden en az 2,5 kat daha hızlı olacak.