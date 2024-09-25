Qualcomm'un yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı işlemcilerden biri, HyperOS için test ediliyor olabilir.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 amiral gemisi işlemcisini ve serinin diğer üyelerini yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu modellerden birinin de Snapdragon 8s Gen 4 çipseti olması bekleniyor. Yeni çipseti, Xiaomi ve diğer üreticiler tarafından test edilmeye başlanmış durumda. Hatta gelen haberlere göre bu işlemci ile ilgili bilgiler HyperOS işletim sisteminde de yer almaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Redmi Turbo 4'ün IMEI kaydı ortaya çıkmıştı. Bir önceki Redmi Turbo modelinde Snapdragon 8s Gen 3 işlemci bulunuyordu ve bu modeldeki işlemcinin model numarası SM8635 idi. Xiaomi'nin HyperOS yazılımında ise model numarası SM8735 olan yeni bir işlemci ortaya çıktı. Bu işlemcinin Redmi Turbo 4'te yer alacağı ise IMEI kaydında gözüküyordu. Bu yüzden de işlemcinin Snapdragon 8s Gen 4 olduğu düşünülüyor.

POCO markasıyla da karşımıza çıkabilir

Redmi Turbo 4'ü küresel pazarlarda POCO markası altında görme ihtimalimiz de bulunuyor. Şu an için POCO, haziran ayında tanıttığı F6 serisiyle dikkat çekiyor ve firmanın gelecekteki planlarının değişebileceğini de unutmamak gerekiyor. Xiaomi yeni işlemciyi başka bir telefonda kullanmaya da karar verebilir.

Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 ile ne gibi değişikliklere imza atacağı henüz bilinmiyor. Bir önceki çip, performans anlamında Snapdragon 8 Gen 2 ile benzer bir performans sergiliyordu. Qualcomm'un aynı yoldan ilerlemesi durumunda bu yılın amiral gemilerinde gördüğümüze benzer bir performansı gelecek yıl Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili telefonlarda görmemiz mümkün.