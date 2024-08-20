Snapdragon 8 Gen 4'ün sızdırılan teknik özellikleri verimlilik ve yapay zeka alanındaki yenilikleri ortaya koyuyor. Detaylar Ekim'de!

Qualcomm'un Ekim ayında tanıtması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin teknik detayları sızdı. Detaylı veri sayfası, yeni çipin verimlilik ve yapay zeka alanındaki yenilikleri öne çıkardığını gösteriyor. İşte Snapdragon 8 Gen 4'ün sunduğu yenilikler ve özellikler!

Snapdragon 8 Gen 4, SM8750 ve SM8750P isimleriyle iki farklı versiyon sunacak. Standart versiyon, Xiaomi, Vivo, OPPO, OnePlus, iQOO, Honor, Asus ve ZTE gibi markaların amiral gemisi telefonlarına güç verecek. Performans versiyonu ise yalnızca Samsung’un Galaxy S25 Ultra modelinde kullanılacak.

Snapdragon 8 Gen 4 yenilikleri neler olacak?

Sızdırılan verilere göre, Snapdragon 8 Gen 4'ün öncelikli odak noktası verimlilik olacak. TSMC'nin 3nm üretim sürecinde üretilen çip, Qualcomm'un özel Oryon CPU çekirdeklerini içerecek. Ayrıca yapay zeka alanında önemli gelişmeler sunacak; çip, her zaman açık yapay zeka uygulamaları için bir eNPU (DSP Yapay Zeka Hızlandırıcı) ve Qualcomm Sensing Hub (QSH) ile donatılacak. Böylelikle cihaz içi yapay zeka uygulamaları daha verimli çalışacak.

Snapdragon 8 Gen 4'ün tam özellikleri, Qualcomm'un 21 Ekim'de düzenleyeceği Snapdragon Zirvesi 2024'te netleşecek. Xiaomi'nin, bu işlemciyi taşıyan ilk akıllı telefonunu Ekim ayında Çin'de tanıtması bekleniyor.