Quantic Dream'den Twitch'e Detroit: Become Human Eklentisi

Detroit: Become Human’ın geliştirici stüdyosu Quantic Dream, oyun için yeni bir Twitch eklentisi geliştirdi. Geliştirilen yeni eklenti, oyundaki kararların seyirciler tarafından seçilmesini sağlıyor.

Oyuncunun kararları üzerine şekillenen oyunların son yıllardaki en popüler örneklerinden bir tanesi Detroit: Become Human olmuştu. Quantic Dreams tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen oyun; Kara, Connor ve Markus adındaki üç Android'in hikâyesi üzerinde şekilleniyordu.

Oyun, canlı yayın platformlarında kararı seyircilere bırakan yapımlar arasına girebilecek bir yapıya sahipti ve Quantic Dream de bu fırsatı kaçırmadı. Stüdyo, Detroit: Become Human oyunu için yepyeni bir Twitch eklentisi geliştirdi. Eklentinin ismi Detroit: Community Play.

Detroit: Community Play ne sunuyor?

Stüdyonun geliştirdiği Twitch eklentisi Detroit: Community Play, karar alma sürecinde ipleri seyircilerin ellerine bırakıyor. Eklenti, hikâyenin 150’den fazla noktasında otomatik olarak oylama başlatıyor ve yayıncının hangi kararı seçeceğine tamamen seyirciler karar veriyor.

Detroit: Community Play’in önizlemesi, 25 Mayıs tarihinde Quantic Dream’in Twitch kanalında gerçekleştirilecek bir etkinlikle seyircilere tanıtılacak. Connor ve Tracy karakterlerine can veren Bryan Dechart ve Amelia Blaire, Detroit’in açılış sahnesinde eklentiyi gösterecek.

Detroit: Become Human, 25 Mayıs 2018’de PlayStation 4, 12 Aralık 2019’daysa PC oyuncularıyla buluştu. Quantic Dream’in ellerinden çıkan oyun, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça beğenildi ancak oyunun PC sürümünde oyuncuların puanı PS4 sürümüne göre nispeten daha düşük kaldı. Oyunun PC sürümü, oyuncularından 6,2/10 puan alırken PlayStation 4 sürümü 8,7/10 puan almayı başarmıştı.

Detroit: Become Human, PC platformuna Steam’in en büyük rakibi konumunda bulunan Epic Games Store’a özel olarak çıktı. Türkçe dil desteği de bulunan oyun, Epic Games Store'da 142 TL’ye satılıyor.