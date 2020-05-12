Twitch, Hediye Kartlarını Kullanıma Sundu

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch, hediye kartları özelliğini kullanıma sundu. Hem fiziksel hem de dijital olarak edinilebilen Twitch Gift Card’lar şu an ABD’de kullanılabiliyor.

Günümüzde yayıncılık, dev şirketlerin kontrolünden çıkmış bireysel kullanıcılara yayıncılara kadar inmiş durumda. Bu alanda rolü olan platformlardan bir tanesi de Twitch. Amazon tarafından satın alınan Twitch, en popüler yayın platformlarından bir tanesi konumunda bulunuyor.

Milyonlarca kullanıcıyı kendisine çeken platform, bünyesine yeni özellikler eklemeye de devam ediyor. Son olarak kanal sayfasının görünümünde değişikliğe giden Twitch, izleyicilerin dijital ya da fiziksel hediye kartlarıyla (Gift Card) platformda nasıl daha kolay para harcayabileceği, beğendiği içerik üreticilerine nasıl daha kolay destek olabileceği konusuna odaklanmış durumda.

Twitch Gift Card nedir?

Twitch’in dijital hediye kartlarına twitch.tv/giftcard adresinden ulaşabiliyorsunuz. Siteye gittiğinizde sizi Türkçe bir arayüz karşılıyor. Bu da Twitch'in bu özelliği yakında Türkiye'de de kullanıma açacağı anlamına geliyor olabilir. Twitch Gift Card’lar; doğum günleri, mezuniyetler ya da rastgele kutlamalar için farklı farklı tasarımlara sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital kartlar; 25 dolar, 50 dolar, 100 dolar ve 200 dolara satın alınabiliyor ancak Twitch, dijital kartların yanı sıra fiziksel kartlar da çıkarıyor. Yakın bir dönemde Best Buy ve GameStop’tan alınabilecek olan bu kartların değerleri de 15 dolardan başlayarak 200 dolara kadar uzanıyor. Twitch'in hazırladığı yardım sayfasındaki bilgilere göre bu hediye kartlarına şu an için yalnızca ABD’deki kullanıcılar erişebiliyor.

Platformun getirdiği hediye kartları paraya dönüştürülebiliyor ve ayrıca bitler, abonelikler ve hediye abonelikler için de kullanılabiliyor. Twitch Gift Card’ın para dönüştürülebilmesi için alıcının ABD’de yaşaması ve tabii ki bir Twitch hesabının olması gerekiyor. Kart, paraya çevrildikten sonraysa tamamen kullanılmaz hâle geliyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi şu an sadece ABD’de kullanılan bu hediye kartlarının diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.