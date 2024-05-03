Rabbit R1 ve Humane AI Pin, iFixit videosunda parçalarına ayrıldı. Video sonundaki yorum pek de şaşırtıcı değil.

Tüm gündemi etkisi altına alan yapay zekâ gelişmeleri hız kesmeden devam ederken hem hâlihazırda bildiğimiz teknoloji devlerinin trene dahil olmaya çalışmasına hem de yenilikçi düşünen şirketlerin oluşumuna şahit oluyoruz. Bu süreçte birbirinden ilginç ürünler doğal olarak ortaya çıkarken bunların işlevselliği soru işareti oluyor.

Humane AI Pin ve Rabbit R1 da gündemi meşgul eden fakat işlevselliği sorgulanan bu ürünlerin en çok öne çıkanlarından. Ünlü iFixit kanalına konuk olan cihazlar, son dönemde ilginç iddialarla gündeme gelmişti. Şimdiyse parçalarına ayrıldılar.

R1, cihaz üzerinde yapay zekâ işlemleri yapan parçalara sahip değil.

Her ne kadar bir yapay zekâ cihazı olarak tanıtılsa da R1’in dil modeli buluta bağlı. Yani alet, yapay zekâ işlemlerini cihazda gerçekleştirmiyor ve buluta bağlanmak zorunda kalıyor. Bu da “O zaman neden cihaz yapmışlar, uygulama olsa da iş görmez miydi?” gibi soruların doğmasına sebep oluyor.

Zaten geçtiğimiz günlerde Android Authority, R1’i android telefonda çalıştırmayı başarınca da bu soru gündeme gelmişti.

Humane AI Pin parçalandığında ise avuca yeşil lazeri yansıtan projeksiyon görülebiliyor. Bunun yanında diğer sensörleri görmek de mümkün. iFixit, cihazın iç dizaynının Apple Watch’a benzediğini belirtiyor. Her iki cihaz da bataryaya erişmede zorluk çıkarıyor. Ayrıca iFixit, ulaşması zor olan bu bataryaların genelde 400 şarj döngüsüne kadar sağlıklı kalabildiğini söylüyor. Cihazların şarjının hızlı bittiğini hesaba katarsak bu, tamir durumunda da zorluk ve risk demek.

Sonuç olarak iFixit, iki cihazın da birer uygulama olabileceğini, donanımsal açıdan cihaz olmalarını mantıklı kılacak parçalara sahip olmadıklarını belirtti.