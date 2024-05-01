Elimizde akıllı telefonlar varken tam olarak ne sunduğu tartışılan Rabbit R1, pek de devrimsel değilmiş gibi görünüyor.

Cebinizde kolayca taşıyabileceğiniz minik bir yapay zekâ cihazı olan Rabbit R1, telefon olmaktan uzak olan bir asistan olarak tanımlanıyordu. Yapay zekâ destekli olan cihaz, cep telefonlarından gerçekleştirdiğiniz standart işlemlerinizi hem sizin yerinize hem de daha hızlı gerçekleştirmeyi vadediyordu.

İçindeki sistemin ChatGPT’den bile hızlı olduğu iddia edilen R1 isimli cihaz, hayal kırıklığı yaşatan bir gelişmeyle karşımızda. Zira Android Authority’den Mishaal Rahman, Rabbit’in başlatıcısını APK olarak android bir telefona kurmayı başardı. Bunun üstüne birkaç ayarlama yaptığında da cihazın tüm özelliklerini kendi telefonunda kullanmaya başladı.

Cihaz olarak pazarlanan şey uygulama mıymış?

Mishaal, R1’ın tek tuşunu ses yükseltme tuşuna ayarlardı. Bunun üzerine kendi hesabını kurup, sanki R1 cihazını kullanıyormuş gibi sorular sordu. Yani büyük ölçüde kullanılabiliyordu. Fakat kendisi, muhtemelen tüm özelliklerin çalışmayacağını da ekledi. Bunun sebebi de söz konusu sisteme sonradan özelliklerin açılıyor olması. Yani şirketin onaylaması gerekiyor ki tüm özellikler kullanılabilsin.

Fakat Mishaal, söz konusu testi 2 yıllık Google Pixel 6A’da gerçekleştirdi. Yine kendisinin söylediğine göre oldukça standart bir orta seviye model olan telefonda Rabbit uygulamasının çalışması, tüm sistemin, bildiğimiz android uygulamalarından çok da farkı olmadığını gösteriyor.

Rabbit ise bu iddiaları kabul etmiyor. Hem The Verge’e verdiği hem de sosyal medyadan paylaştığı demeçte şirket, bu iddiaların tamamını reddetti. Fakat demeçte yer alan boşluklar ve X paylaşımına cevap veren bir kullanıcının cevabının Rabbit tarafından gizlenmesi, şirketin daha çok tepki çekmesine yol açtı.