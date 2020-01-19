2020 yılında grafik işlemci pazarı oldukça çekişmeli geçecek. AMD’nin yeni vBIOS’lu Radeon RX 5600 XT ekran kartlarının benchmark skorları ortaya çıktı. AMD piyasanın hakimi olma konusunda kararlı.

Geçtiğimiz günlerde AMD’nin bir numaralı ismi Lisa Su’nun yaptığı Big Navi açıklamasını haber haline getirmiştik. Nvidia ile sıkı bir rekabet içerisindeki firma oldukça gelişmiş bir kartla rakibini iyice köşeye sıkıştırmak istiyor.

Son yıllarda AMD, hem işlemci hem de grafik işlemci alanında önemli atılımlar yapıyor. Uzun süredir pazarlarında rekabet ile karşılaşmayan Intel ve Nvidia da bu duruma karşı yeni stratejiler geliştirmeye çalışıyor ancak AMD'nin yavaşlamaya hiç niyeti yok.

AMD, Nvidia’dan hızlı davrandı

İki firma arasındaki rekabet bu yılın CES fuarında başlamıştı. Şu ana kadar yaşananları hızlıca özetlemek gerekirse AMD fuarda kendi RX 5600 serisi kartlarını tanıtmıştı. Daha sonra da EVGA, Nvidia iş birliğiyle gelen kendi RTX 2060 KO ekran kartlarını tanıttı ancak aynı fiyattan çıkan bu kartlar genel olarak “çok da iyi olmayan bir karşılık” olarak görüldü.

AMD, yeni vBIOS çıkararak Nvidia’nın agresif fiyat kırma politikasına karşılık vermişti. RTX 2060’ın fiyatı 300 dolar bandında dalgalanıyordu. Genel olarak yeni vBIOS’lu kartların TBP’si orijinal versiyondan daha yüksek voltlu oluyor. AMD’nin yeni kartları da 150W yerine 160W oldu, bu da AMD’nin partnerlerine daha gelişmiş ürünler geliştirme şansı veriyor.

AMD iddialı geliyor

Twitter kullanıcısı TUM_APISAK, yeni vBIOS’lu kartın benchmark skorları olduğunu iddia ettiği rakamları paylaştı. Sapphire serisinde yaklaşık 100 MHz kadar hızlanan ve sırasıyla 1.560 MHz ve 1.750 MHz’ye çıkan kartlar artık 12 Gbps değil 14 Gbps ile çalışıyor.

Benchmark skorları sırasıyla Time Spy, Fire Strike, Fire Strike Extreme ve Fire Strike Ultra’nın skorlarını gösteriyor. Eski ve yeni skorları karşılaştırdığımızda ise %10-%11 gibi etkileyici bir artış görüyoruz.

Öte yandan bu benchmark sonuçları her zaman için gerçek performanslarla uyuşmayabiliyor. Yine de elimizdeki rakamlar doğruysa firma ciddi bir güç artışı sağlayacak. AMD ve Nvidia muhtemelen başından beri planlarının bu tür ürünler yapmak olduğunu iddia etmeye devam edecek. İki firmanın da rakibinin baskısını kabul etmesi pek beklenmiyor. İki firmanın da henüz tanıtmadığı kartlar olup olmadığı ise bilinmiyor.