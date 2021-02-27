Ubisoft'un bu sene içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den oynanış videosu ortaya çıktı. Video, oyunda yer alacak bazı karakterleri ve donanımları gösteriyor.

Ubisoft bünyesinde bulunan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, piyasada yer alan birinci şahıs FPS oyunları arasında en başarılılardan biri olarak görülüyor. 2015’in Aralık ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana sürekli güncellenerek popülerliğini korumayı başaran oyun, aynı dünyayı konu alan farklı yapımlara da ilham oluyor.

Bu kapsamda Ubisoft Montreal, Rainbow Six Evreni'nin birkaç yıl sonraki geleceğinde geçen Rainbow Six Quarantine adlı bir oyunun geliştirme aşamasında olduğunu geçtiğimiz dönemlerde açıklamıştı. Son dönemlerde COVID-19 salgını nedeniyle isminin değişebileceği iddialarıyla gündeme gelen oyuna ait olduğu iddia edilen kısa bir oynanış videosu ortaya çıktı.

Rainbow Six Quarantine oynanış videosu:

İlk olarak Reddit'te yayınlanan sızıntı görüntüler, oldukça kısa olmasına rağmen oynanış hakkında bazı bilgiler veriyor. Videoda Lion, Tachanka ve Vigil'den oluşan bir ekip, "Atölye" adlı bir haritadalar ve Vigil parazitlerle dolu bir şeye ateş ediyor, video da bu kısımda sona eriyor.

Oynanış görüntülerine ek olarak başka bir kullanıcı, oyunun içerisinden alındığını iddia ettiği yeni bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu görüntüyle birlikte Vigil'in ilk fragmanda duyurulduğu gibi Operatör olarak oyuna döneceği doğrulanmış oldu.

Bu sızıntılardan yola çıkarak Ubisoft'un bir sonraki oyununun Rainbow Six Siege'e benzeyeceğini ve bu oyundan alınmış karakterler ile benzer donanımlar içereceğini söyleyebiliriz. Ancak bunu görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

İlk etapta 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Rainbow Six Quarantine, COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. Oyunun 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak Ubisoft, henüz net bir tarih paylaşmış değil.