Daniel Craig'in son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time to Die, 30 Eylül'de uluslararası pazarlarda gösterime girecek. Filmin ABD prömiyeri ise 1 hafta sonra, 8 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

Bond serisinin 25. filmi ve Daniel Craig'in 007 ile son çalışması olan No Time to Die, geçtiğimiz yılın en çok beklenen filmlerinden biriydi. Normalde geçtiğimiz yılın nisan ayında gösterime girmesi planlanan filmin vizyon tarihi, koronavirüs salgınının patlak vermesi nedeniyle birçok defa ertelenmişti.

Geçtiğimiz ay yapılan son açıklamada No Time to Die'ın 8 Ekim 2021'de ABD prömiyerini yapacağı duyurulmuştu. Şimdiyse Universal ve MGM, filmin bir hafta öncesinde, 30 Eylül 2021 tarihinde uluslararası alanda gösterime gireceğini doğruladı.

Vizyon tarihi birçok defa ertelenmişti:

Daniel Craig ile James Bond'u son kez buluşturacak No Time to Die'ın başlangıçta Kasım 2019'da vizyona girmesi planlanıyordu. İlk aksilik, o zamanki yönetmen Danny Boyle "yaratıcı farklılıkları" gerekçe göstererek projeden çekildiğinde gerçekleşti ve filmin çıkış tarihi Şubat 2020'ye kadar ertelendi. Sonrasında virüs nedeniyle birkaç kez daha ertelenen yapım, herhangi bir aksilik çıkmazsa 30 Eylül'de uluslararası sinemalarda gösterime girecek.

Craig'in beşinci kez James Bond karakterine hayat verdiği No Time to Die filminin oyuncu kadrosunda Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Sin Nombre ve Jane Eyre filmleriyle ünlenen Cary Jogi Fukunaga oturuyor.

Film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den eski bir dostu olan Felix Leiter'ın yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalışını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya kalışını konu ediniyor.