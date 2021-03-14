Rainbow Six Quarantine İçin Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Ubisoft'un popüler serisi Rainbow Six'in yeni oyunu Quarantine, Microsoft listelemelerine bakarsak Xbox Series X ve S'e gelecek ve farklı platformlar arasında da oynanabilecek.

Ubisoft'un Rainbow Six Quarantine oyunu için bazı oynanış görüntüleri ortaya çıkmış olsa da yapımın içeriği konusundaki gizem sürüyor. Bu oyunda PvP mücadelesi yerine oyuncuların aynı tarafta yer aldığı bir PvE oyunu olacak. Oyun Microsoft Store'da listelenmiş durumda ve yeni detaylar görmemizi sağlıyor.

Oyun çevrimiçi çok oyunculu modu destekleyecek ve 2 ya da 3 oyuncu aynı anda mücadele edecek. Oyun Xbox Series X ve Series S konsollarda, ayrıca Xbox One'da yayınlanacak. Bu platformlar arasında oyun oynamak mümkün olacak.

Yeni Rainbow Six oyunu için geri sayım

Oyunda 2-3 kişilik gruplarla mücadele edebileceğimiz gibi bir de tek oyunculu modu bulunuyor. Resmi websiteye baktığımızda Xbox One, PS4 ve PC için oyunun çıkacağı ifade ediliyor. Yeni nesil Microsoft konsollarla ilgili söylentilerin gelmesiyle birlikte, ileride PlayStation 5'te de oyunu görebileceğimiz ihtimali ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan satış ilanında yapım "Rainbow Six: [Codenamed] Parasite]" olarak yer alıyor. Ubisoft ise daha önce de yaptığı açıklamalarda oyunun adının Rainbow Six Parasite olmayacağını kesin bir dille belirtmişti. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da oyunun Xbox Game Pass'te yer alabileceği ifade ediliyor.

30 Eylül'den önce gelecek

Rainbow Six Quarantine'in 30 Eylül'den önce satışta olacağı belirtiliyor. Yapımın Xbox One, PS4 ve PC'ye çıkacağı biliniyor. Ayrıca yapımın Xbox Series X ve Series S konsollar için de listelendiğini hatırlatalım.

Son dönemin bütün oyuncuları birbirlerine karşı kırdıran ve oyuncular arasındaki rekabete odaklanan yapımlarına bu yılın sonbaharında Rainbow Six ile ara verebileceğiz. Umalım da oyunu adında geçtiği gibi karantinada oynamak zorunda kalmayalım.