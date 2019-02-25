Google Asistan, Kendi Fiziksel Düğmesine Kavuşuyor

Her geçen gün daha fazla akıllı telefon üreticisi, Google Asistan için cihazlarına fiziksel tuş ekliyor. Bu durum hem tüketicilere hem de Google'a yarıyor.

Yapay zekanın gelişmesi ile birlikte akıllı telefonlarda bulunan sanal asistanların kullanımı da gittikçe yaygınlaşıyor. Google Asistan, Siri gibi popüler sanal asistanlara Türkçe dil desteğinin gelmesi, kullanıcıların yapay zekanın yeteneklerinden daha fazla faydalanması adına oldukça önemli bir gelişme oldu.

Tüm Android telefonlara dahili olarak bulunan Google Asistan’ı aktif etmek için şu ana kadar başvurduğumuz yöntem, fiziksel ya da sanal ana ekran tuşunun üzerinde parmağımızı basılı tutmaktı. Ancak sanal asistan kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Google Asistan da kendi fiziksel tuşuna kavuşacakmış gibi görünüyor.

Bu hafta tüketicilerin beğenisine sunulan/sunulacak olan LG G8 ThinQ, LG K40, Nokia 3.2 , Nokia 4.2, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Mi 9, Vivo V15 Pro ve TCL gibi akıllı telefonlar, fiziksel bir sanal asistan düğmesi ile geliyorlar. Samsung ise Galaxy S8’den bu yana kendi amiral gemilerinde fiziksel sanal asistan (Bixby) düğmesi sunuyor.

Google Asistan’ın fiziksel bir düğmeye sahip olması, üreticilerin ya da Google’ın kullanıcılara daha fazla özellik sunmasının önünü açıyor. Örneğin; tuşa bir kez bastığınızda Google Asistan’ın açılması, iki kere bastığınızda günlük bilgilendirmenin açılması, basılı tuttuğunuzda sesli komutun etkinleştirilmesi gibi. Google’un beklentileri, yakın bir zamanda 100 milyon cihazın fiziksel sanal asistan tuşuna sahip olması yönünde.