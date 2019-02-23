Google'ın artırılmış gerçeklik üzerine yoğunlaşan uygulaması ARCore, uygulamayı destekleyen cihazlar listesini her geçtiğimiz gün genişletmeye devam ediyor.

Android işletim sistemini kullanan cihazların sayısının bir hayli fazla olduğunu düşünecek olursanız Google’ın ARCore uygulamasını destekleyen cihaz sayısını artırma konusunda büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Her hafta uygulamayı destekleyen cihazlar listesine yeni cihazları ekleyen Google, geçtiğimiz haftalarda Honor V20, Huawei Nova 4, Moto G7 serisi, Oppo R17 Pro ve Vivo NEX Dual Display Edition’ı eklemişti.

Bu hafta bu listeye Moto One serisi, Nokia 8.1 ve daha birçoğu dahil oldu. Google’ın hâlâ listeye birçok telefonu daha eklemesi gerekiyor ancak Google’ın da bu konu üzerine düştüğünü belirtmekte fayda var.

Görsel tasarım ve artırılmış gerçeklikle uğraşan insanlar için önemli özelliklere sahip olan uygulama, bu alanda birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Son gelen güncellemesinde birçok özelliği de beraberinde getiren uygulama ile 3B efektler eklemenin yanı sıra hareketli maske ve yapay şapka gibi unsurlar da sanal olarak kullanıcılara eklenebilecek.

Google ARCore uygulamasını destekleyen tüm cihazları merak edenler bağlantıya tıklayarak listenin tamamına ulaşabilir.