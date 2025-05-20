Razer, dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı dediği Blade 14 (2025)'i duyurdu. AMD işlemciden güç alan dizüstü bilgisayarı, etkileyici özelliklere sahip olsa da oldukça pahalı.

Oyunculara yönelik ekipmanlarıyla hemen herkesi kendine hayran bırakan Razer, yepyeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. "Razer Blade 14 (2025)" isimli dizüstü bilgisayar, dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak lanse edildi ve oldukça gelişmiş özellikler sunuyor. Gelin hep birlikte Razer Blade 14 (2025) özelliklerine yakından bakalım.

14 inç boyutlu bir ekrana sahip olan Razer Blade 14 (2025), en ince noktasında 15,7 mm'lik kalınlık değerine sahip. 1,63 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Razer'ın özel termal sistemi sayesinde daima serin kalıyor. 2880 x 1800 piksel (3K) çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı, 0,2 ms gecikme süresi gibi özellikler, dizüstü bilgisayarı etkileyici kılan özelliklerden sadece bazıları.

Karşınızda Razer Blade 14 (2025)

5.0 GHz'de çalışan AMD Ryzen AI 9 365 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, 50 TOPS yapay zekâ performansı sunuyor. Copilot+, Recall, Cocreate ve Live Captions gibi yapay zekâ özellikleriyle donatılan Razer Blade 14 (2025), NVIDIA GeForce RTX 5060 veya NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU ile satın alınabiliyor. 11 saate kadar batarya ömrü sunan dizüstü bilgisayarda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi özellikler de bulunuyor.

Razer Blade 14 (2025), 2.299 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bu parayı ödediğiniz zaman 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı olan, NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU'lu versiyona sahip olacaksınız. 2.999 dolar ödeyen kullanıcılar ise 64 GB RAM ve 2 TB SSD'ye ek olarak NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU'nun sahibi olmuş olacaklar.