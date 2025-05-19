Acer, COMPUTEX 2025’te yeni Swift X 14 dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Yeni serinin biri AMD, diğeri Intel tabanlı iki farklı modelle geliyor.
Her iki modelde de yüksek çözünürlüklü OLED ekran, RTX 5070 ekran kartı ve yapay zekâ destekli donanım yer alıyor; özellikle performans ve taşınabilirliği bir arada isteyen kullanıcıları hedefliyor.
Acer Swift X 14 AI özellikleri
Swift X 14 AI, özellikle içerik üreten ya da yapay zekâ tabanlı uygulamalarla çalışan kullanıcılar için geliştirilmiş AMD tabanlı bir dizüstü bilgisayar. Hem güçlü donanımı hem de hafif tasarımıyla günlük işler ve yoğun projeler için dengeli bir deneyim sunuyor. Yapay zekâ destekli işlemcisi ve canlı OLED ekranıyla öne çıkan bir model diyebiliriz.
|Ekran
|14.5 inç OLED dokunmatik ekran
|Çözünürlük
|2880 x 1800 çözünürlük, 16:10 oran
|İşlemci
|AMD Ryzen AI 9 365, 50 TOPS yapay zekâ işlem gücü
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|Bellek
|32 GB’a kadar LPDDR5X RAM
|Depolama
|1 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD
|Kamera
|1080p IR webcam
|Bağlantılar
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Ses
|DTS:X Ultra destekli hoparlörler
|Batarya
|76 Wh kapasite, yaklaşık 11 saat video izleme süresi
|Ağırlık
|1.57 kg
Acer Swift X 14 özellikleri
Intel tabanlı Swift X 14, çoklu görevlerle uğraşan kullanıcılar için hazırlanmış bir diğer güçlü seçenek olarak dikkat çekiyor. Yapay zekâ destekli işlemcisiyle hem yaratıcı işler hem günlük kullanımda performans sunmayı hedefliyor. OLED ekranı ve güçlü donanımıyla AMD versiyonuyla benzer bir deneyim sağlıyor.
|Ekran
|14.5 inç 3K OLED dokunmatik ekran
|Çözünürlük
|2880 x 1800 çözünürlük, 16:10 oran
|İşlemci
|Intel Core Ultra 9 285H, Intel AI Boost 13 TOPS işlem
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|Bellek
|32 GB’a kadar LPDDR5X RAM
|Depolama
|1 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD
|Kamera
|1080p IR webcam
|Bağlantılar
|Intel Killer Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Ses
|DTS:X Ultra destekli hoparlörler
|Batarya
|76 Wh kapasite, yaklaşık 16 saat video izleme süresi
|Ağırlık
|1.58 kg
Acer yeni Swift X 14 dizüstü bilgisayar serisinin fiyat bilgisi
Her iki modelin de Temmuz 2025’te Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satışa çıkması planlanıyor. Başlangıç fiyatı ise 1.799 euro olarak belirlenmiş. Ancak nihai çıkış tarihleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.