Acer, COMPUTEX 2025 kapsamında AMD ve Intel işlemcili iki farklı Swift X 14 modelini yüksek çözünürlüklü OLED ekranla tanıttı. Swift X 14 modelleri, RTX 5070 ekran kartı, yapay zekâ destekli işlemciler ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken yeni nesil dizüstüler arasında. Temmuz 2025’te ise global satışının başlaması bekleniyor.

Acer, COMPUTEX 2025’te yeni Swift X 14 dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Yeni serinin biri AMD, diğeri Intel tabanlı iki farklı modelle geliyor.

Her iki modelde de yüksek çözünürlüklü OLED ekran, RTX 5070 ekran kartı ve yapay zekâ destekli donanım yer alıyor; özellikle performans ve taşınabilirliği bir arada isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Acer Swift X 14 AI özellikleri

Swift X 14 AI, özellikle içerik üreten ya da yapay zekâ tabanlı uygulamalarla çalışan kullanıcılar için geliştirilmiş AMD tabanlı bir dizüstü bilgisayar. Hem güçlü donanımı hem de hafif tasarımıyla günlük işler ve yoğun projeler için dengeli bir deneyim sunuyor. Yapay zekâ destekli işlemcisi ve canlı OLED ekranıyla öne çıkan bir model diyebiliriz.

Ekran 14.5 inç OLED dokunmatik ekran Çözünürlük 2880 x 1800 çözünürlük, 16:10 oran İşlemci AMD Ryzen AI 9 365, 50 TOPS yapay zekâ işlem gücü Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 5070 Bellek 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM Depolama 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD Kamera 1080p IR webcam Bağlantılar Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Ses DTS:X Ultra destekli hoparlörler Batarya 76 Wh kapasite, yaklaşık 11 saat video izleme süresi Ağırlık 1.57 kg

Acer Swift X 14 özellikleri

Intel tabanlı Swift X 14, çoklu görevlerle uğraşan kullanıcılar için hazırlanmış bir diğer güçlü seçenek olarak dikkat çekiyor. Yapay zekâ destekli işlemcisiyle hem yaratıcı işler hem günlük kullanımda performans sunmayı hedefliyor. OLED ekranı ve güçlü donanımıyla AMD versiyonuyla benzer bir deneyim sağlıyor.

Ekran 14.5 inç 3K OLED dokunmatik ekran Çözünürlük 2880 x 1800 çözünürlük, 16:10 oran İşlemci Intel Core Ultra 9 285H, Intel AI Boost 13 TOPS işlem Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 5070 Bellek 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM Depolama 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD Kamera 1080p IR webcam Bağlantılar Intel Killer Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Ses DTS:X Ultra destekli hoparlörler Batarya 76 Wh kapasite, yaklaşık 16 saat video izleme süresi Ağırlık 1.58 kg

Acer yeni Swift X 14 dizüstü bilgisayar serisinin fiyat bilgisi

Her iki modelin de Temmuz 2025’te Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satışa çıkması planlanıyor. Başlangıç fiyatı ise 1.799 euro olarak belirlenmiş. Ancak nihai çıkış tarihleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.