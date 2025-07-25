realme, orta segment telefon fiyatına amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan realme 15 ve 15 Pro modellerini tanıttı. İşte telefonların fiyatları ve özellikleri.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon firmalarından realme, çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları realme 15 serisini dün resmen tanıttı. Standart ve Pro olmak üzere 2 modelden oluşan seri, her anlamda kullanıcıyı mutlu edecek özelliklerle geliyor. Peki bu telefonlar neler sunuyor?

realme 15 serisi, ince bir yapıya sahip telefonlar olarak geliyor. Standart modelde 7,66 mm, Pro’da ise 7,69 mm’lik kalınlık var. Her iki telefonda da ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımı görüyoruz. 2’li kamera kurulumuyla geldiklerini de belirtelim.

realme 15 ve realme 15 Pro neler sunuyor?

realme 15 serisinin her iki modelinde de 6,8 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızı, 6500 nit parlaklık, 1280x2800 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekran bulunuyor. Parmak izi sensörü de ekran altına yerleştirilmiş. Boyutları ise sırasıyla 162.3 x 76.2 x 7.66 ve 162.3 x 76.2 x 7.69 mm olarak açıklandı.

Standart modelde MediaTek’in 7300+ işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 8/12 GB RAM seçenekleri ve 128/256/512 GB depolama ile eşleştiriliyor. Pro’da ise Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi var. RAM ve depolama tarafında standart model ile aynı.

Her iki telefonda da 2’li kamera kurulumu olduğunu söylemiştik. realme 15’te 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş, realme 15 Pro’da ise 50 MP ana ve 50 MP ultra geniş kamera var. Telefonlar, 50 MP’lik selfie kamerasıyla geliyor. En etkileyici kısımları bataryaları diyebiliriz. Öyle ki cihazlar 7000 mAh’lik 80W destekli devasa bataryalara sahip. Şirkete göre telefon 1600 döngüden sonra kapasitesinin %80’ini koruyabiliyor.

realme 15 teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 144 Hz, 1280x2800, 6500 nit, OLED İşlemci Dimensity 7300+ RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 7000 mAh (80W) İşletim sistemi Realme UI 6.0 (Android 15)

realme 15 fiyatı

Versiyon Fiyat 8 GB + 128 GB 280 dolar 8 GB + 256 GB 300 dolar 12 GB + 256 GB 335 dolar

realme 15 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 144 Hz, 1280x2800, 6500 nit, OLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 7000 mAh (80W) İşletim sistemi Realme UI 6.0 (Android 15)

realme 15 Pro fiyatı