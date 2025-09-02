Akıllı telefon piyasasında rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Şirketler artık özellikle pil ömrü, ekran teknolojisi ve dayanıklılık gibi konulara odaklanıyor. Realme’nin yeni tanıttığı model de tam olarak bu trendin örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Realme, düzenlediği etkinlikte 15 serisinin yeni üyesi olan Realme 15T 5G’yi tanıttı. Realme 15T 5G, büyük batarya kapasitesi, 120Hz AMOLED ekranı ve Dimensity 6000 serisi işlemcisiyle öne çıkıyor.

Realme 15T, 6,57 inçlik AMOLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit’e varan parlaklık sunan bu ekran, günlük kullanımda oldukça canlı bir deneyim sağlıyor. Selfie tarafında 50 MP’lik bir kamera yer alırken arka kısımda yine 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör bulunuyor. Realme 15T ayrıca fotoğrafları yazılı ya da sesli komutlarla düzenlemeyi sağlayan AI Edit Genie özelliği de mevcut.

Realme 15T 5G özellikleri

Donanım tarafında ise MediaTek Dimensity 6400 Max işlemci bulunuyor. 7.000 mAh kapasiteli batarya 60W hızlı şarjı ve 6W ters şarj desteğini beraberinde getiriyor. Android 15 tabanlı Realme UI 6 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon, üç yıl Android güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Realme 15T 5G teknik özellikleri

Ekran 6,57 inç AMOLED, FHD+, 120Hz yenileme hızı İşlemci MediaTek Dimensity 6400 Max Bellek ve Depolama 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom sensör Batarya 7.000 mAh, 60W hızlı şarj, 6W ters şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Realme UI 6 Bağlantı Çift SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, microSD kart desteği Boyut ve Ağırlık 158.36 x 75.19 x 7.79 mm, 181-183 gram

Son olarak fiyatlandırmaya bakıldığında ise Realme 15T 5G’nin 8GB + 128GB modeli 238 dolar, 8GB + 256GB modeli 260 dolar, 12GB + 256GB modeli ise 283 dolar satışa çıkacak. Realme 15T 5G; Suit Titanium, Silk Blue ve Flowing White olmak üzere üç farklı renkle geliyor. 5 Eylül’den itibaren Hindistan’da satışta olacak. Globalde ne zaman satışa sunulacağı ise merak konusu.