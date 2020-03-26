Türkiye'de de resmi olarak satışa sunulan Realme 5, sahibinin cebindeyken alevlere teslim oldu. Bir anda yanan telefon, talihsiz kullanıcının bacağında yanıklar oluşmasına neden oldu.

Akıllı telefon sektörünün en büyük sorunlarından bir tanesi hiç şüphesiz bataryalar. Piyasadaki neredeyse tüm akıllı telefonlarda lityum iyon bataryalar kullanılıyor ve bu bataryalar kullanıma bağlı olarak hem kapasite kaybı yaşıyor hem de zaman zaman patlamalara neden olabiliyor.

Bu sefer patlayan telefon, son dönemlerin popüler teknoloji üreticilerinden olan Realme markasına ait. Hindistan'ın Haryana eyaletinde yaşayan Amit Rathi, bir süredir kullandığı Realme 5'inin kendi kendine alevlere teslim olduğunu ve bu olay neticesinde yaralandığını ifade ediyor. Neyse ki Rathi, bu tehlikeli olayı bacağındaki ufak yanıklarla atlattı.

Alevlere teslim olan Realme 5'in son hali

Olay anında yaşadıklarını anlatan Rathi, motosikletiyle yoldayken cebinde bir sıcaklık hissettiğini, ardından da telefonunun yandığını fark ettiğini söylüyor. Telefonu yere attıktan sonra yangının kendi kendine söndüğünü ifade eden Rathi, telefonunun adeta kömürleştiğini belirtiyor. Realme 5'in neden kendi kendine alev aldığı, sorununun cihaz kaynaklı mı yoksa tüketici kaynaklı mı olduğu şu an için bilinmiyor.

Rathi, yaşadığı olayın şokunu üzerinden attıktan sonra konuyu Realme'ye bildirmiş. Akıllı telefonunu Realme'nin Hindistan'daki yetkili servislerinden bir tanesine götüren Rathi, önce telefonunun ücretsiz olarak değiştirileceğini belirten bir yanıt almış. Ancak yetkililer, bir süre sonra Rathi'ye ulaşmışlar ve telefonun değişimi için ürün bedelinin yüzde 50'sini talep etmişler. Son olarak nasıl bir anlaşma yapıldığı ise bilinmiyor.