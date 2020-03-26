Huawei ve Honor Telefonlara Akıllı Şarj Modu Özelliği Geldi

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, yeni ‘Akıllı Şarj Modu’ özelliğini tanıttı. Hem kendi cihazları hem de alt markası Honor’un cihazlarında çalışan özellik, bataryanın çok verimli bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Huawei Tüketici İş Yazılımları Başkanı Wang Chenglu, Huawei ve Honor akıllı telefonlar için yeni bir Akıllı Şarj Modu özelliği tanıttı. Çinli markanın gelecekteki EMUI güncellemesinde tüm cihazlar için kullanıma sunacağı yeni özellik, hem batarya sağlığı hem de pil ömrü açısından çok büyük bir önem taşıyor.

Çoğu insan, gece yatmadan önce telefonunu şarja bırakır. Ne de olsa güne yüzde 100 şarj olmuş bir telefonla başlamak, bilhassa koşturmacalı geçen günlerde bir hayli önemli. Fakat bu işlemin sürekli tekrarlanması, bataryanın yaşlanmasına neden olur ancak doğru yönetim ile pilin yaşlanmasını yavaşlatabilir ve pil ömrünü uzatabiliriz.

Huawei’in tanıttığı Akıllı Şarj Modu tam olarak burada devreye giriyor ve şarj alışkanlıklarını öğrenmek için telefonun dahili Yapay Zeka (AI) özelliklerini kullanıyor. Akıllı Şarj Modu etkinken pil yüzde 80'e ulaştığında, şarj gücü otomatik olarak yavaşlıyor. Bu işlem sayesinde telefon, bataryasına zarar vermeden yüzde 100 şarj olabiliyor.

Şu anda Huawei Mate 30 ve Honor V30 serisi cihazlar için kullanımda olan özelliği, Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları > Akıllı Şarj Modu adımlarını takip ederek kontrol edebilirsiniz. Çinli marka, yeni özelliğin kısa bir süre sonra yeni bir EMUI güncellemesi ile eski cihazlara da sunulacağını söyledi.