Geçtiğimiz hafta Hindistan’da düzenlediği çevrimiçi etkinlikte Realme 6 ve 6 Pro'yu tanıtan Çinli teknoloji devi Realme, bu kez de Realme 6i’yi gün yüzüne çıkardı. MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan dünyadaki ilk akıllı telefon olan Realme 6i, kullanıcıları mutlu edecek bir fiyat etiketine sahip.

Geçtiğimiz hafta içinde afişi ortaya çıkan Realme 6i, bugün Myanmar'da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı. Dünyada MediaTek Helio G80 yonga seti ile desteklenen ilk akıllı telefon ünvanına sahip olan Realme 6i, segmentinin en iddialı modellerinden biri olacakmış gibi görünüyor. Peki, Realme 6i kullanıcılara neler sunuyor? Bu ve daha birçok sorunun cevabı için detaylara geçelim.

Realme 6i, Realme 6 serisinde gördüğümüz delikli ekran tasarımının aksine su damlası çentikli 6.5 inç LCD ekrana ile geliyor. Panel, 20:9 en boy oranına ve yüzde 89.8 ekran/gövdeoranına sahip.

Realme 6i tasarımı

Yukarıda da bahsettiğim gibi, Mediatek’in oyun odaklı yeni yonga seti Helio G80 ile güçlendirilen dünyadaki ilk akıllı telefon olan Realme 6i, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip. Kutusundan Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü ile çıkan cihaz, 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh’lık dev bir batarya ile geliyor.

Realme 6i’nin arkasında, 48MP ana sensör, 119 derecelik FoV destekli 8MP ultra geniş açılı lens, 4 cm odak mesafeli bir 2MP makro lens ve 2MP mono lens olmak üzere tam dört farklı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise su damlası çentiğine yerleştirilmiş f/2.0 diyaframlı 16MP’lik bir selfie kamerası var.

Realme 6i fiyatı

Realme 6i’nin 3GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu 175 dolar, 4GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu ise 211 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen akıllı telefon, 18 Mart’ta yani yarın ön siparişe açılacak.

29 Mart'tan itibaren Myanmar'da satışa çıkacağı açıklanan Realme 6i’nin ABD ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Realme 6i’nin teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Realme 6i özellikleri