Realme’nin Yeni Telefonu 6i, Geekbench’te Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme'nin önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni akıllı telefonu Realme 6i, firmaya ait 5G destekli bir başka telefonla birlikte Geekbench'te ortaya çıktı.

Ülkemizde de hizmet veren bir firma olan Realme, orta sınıfa ait yeni akıllı telefonu Realme 6i için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok farklı iddiayla gündeme gelen akıllı telefon, 5G’yi destekleyen ancak ismi henüz bilinmeyen bir başka akıllı telefonla birlikte bu kez de bir karşılaştırma platformu olan Geekbench’te ortaya çıktı.

Geekbench listesinde ‘RMX 2040’ model numarasıyla listelenen Realme 6i, daha önce aynı model numarasıyla FCC’de görülmüştü. Bu listeye göre cihaz, gücünü MediaTek Helio G80 yonga setinden alırken aynı zamanda 4 GB RAM’i de bünyesinde barındırıyor ve en güncel Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Kıyaslama skorlarına gelecek olursak da Realme 6i, tek çekirdekli performans testinde 345 ve çok çekirdekli testteyse 1293 puan almayı başardı.

Realme, 5G destekli bütçe dostu bir telefon duyurmaya hazırlanıyor:

‘Realme RMX 2063’ model numarasıyla listelenen ikinci cihaza gelecek olursak bu telefonun ne ismi ne de tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Öte yandan 5G özellikli Qualcomm Snapdragon yonga seti kullanacağı bilinen akıllı telefon, 8 GB RAM ile Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Bu cihazın çekirdek performansına değinmemiz gerekirse de tek çekirdekli performans testinden 570, çok çekirdekleri performans testlerinden ise 1683 puan aldığını söyleyebiliriz.

Çinli mobil üretici Realme’nin şimdiye dek bütçe dostu olan bir 5G telefon üzerinde çalıştığını biliyorduk. Yukarıda özellikleri yer alan ancak ismi henüz bilinmeyen bu akıllı telefon da Realme’nin yeni bütçe dostu 5G’li telefonu olabilir.

Realme’nin Geekbench’te ortaya çıkan bu 5G destekli cihazını ne zaman tanıtacağını henüz bilmiyoruz fakat firmanın kısa süre önce ilk 5G cihazı olan Realme X50 Pro 5G’yi tanıttığını da hatırlatalım. Bu noktada konu hakkında herhangi bir gelişme olması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.