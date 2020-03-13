Realme, MediaTek Helio G80'li Bir Telefon Tanıtabilir

Geçtiğimiz hafta Çin’de düzenlenen bir çevrimiçi etkinlikte tanıtılan Realme 6 ve Realme 6 Pro, bu kez de Avrupa’da pazarına yelken açacak ancak bugün yapılan bir sızıntı, 6i adında yeni bir varyantın da satışa sunulabileceğini ortaya çıkardı.

Daha önce bildirdiğimiz gibi Realme 6 ve Realme 6 Pro, corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta Çin’de düzenlenen çevrimiçi bir etkinlik ile lanse edilmişti. Hem özellikleri hem de tasarımıyla büyük beğeni toplayan Realme 6 serisinin Avrupa sahnesine çıkacağı tarih ise 24 Mart olarak açıklandı.

Her iki telefonun da Avrupa fiyatlandırması hakkında henüz kesin bilgilere sahip değiliz ancak geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Realme 5, 169 euroluk bir başlangıç fiyatına sahipti. Bundan yola çıkarak, Realme 6’nın da benzer bir taban fiyatı ile gelebileceğini söyleyebiliriz.

Realme 6 ve Realme 6 Pro tasarımları

Bununla birlikte, Realme 6 ve 6 Pro’nun yakında tanıtılacak yeni bir kardeşi var gibi görünüyor. Sızıntı dünyasının tanınmış isimlerinden Mukul Sharma (@stufflistings), Realme 6i adlı yeni bir varyantın resmi posteri olduğunu düşündüğümüz bir görüntü paylaştı.

Realme 6i adlı modele ait olduğu öne sürülen poster

Söz konusu posterde, Realme 6i’nin MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan dünyadaki ilk akıllı telefon olacağı yazıyor. Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan oyun odaklı yonga seti, GPU tarafında ARM Mali-G52’yi kullanıyor. Helio G70'e göre az da olsa bir frekans artışı sunan Helio G80, bütçe dostu oyuncu telefonlarını hedefliyordu.

Posterin üzerindeki dünya haritasında, Myanmar'ın haritasına çok benzeyen bir yer vurgulanmış. Bu da Realme 6i’nin lansmanı için alışılmadık bir lokasyon düşünüldüğü anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme 6 ve 6 Pro hakkındaki tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.