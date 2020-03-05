Realme 6 ve Realme 6 Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Daha önce pek çok sızıntı ve söylentiye konu olan Realme 6 ve Realme 6 Pro tanıtıldı. Corona virüsü salgını nedeniyle çevrimiçi bir etkinlik ile tanıtılan telefonlar, 64MP ana kamera, 90Hz ekran yenileme hızı ve 30W hızlı şarj desteği gibi özelliklerle geliyor.

Geçtiğimiz ay tanıttığı bütçe dostu Realme C3 ve ilk 5G amiral gemisi Realme X50 Pro modelleri ile 2020 yılına iddialı bir başlangıç yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, söz verdiği gibi bu kez de Realme 6 serisini gün yüzüne çıkardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle çevrimiçi olarak canlı yayında tanıtılan cihazlar, hem tasarım hem de donanım olarak kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan, Realme 6 ve Realme 6 Pro’nun özelliklerine yakından bakalım.

Realme 6 tasarımı

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Realme 5’in doğrudan selefi olan Realme 6, çok önemli iyileştirmelerle geliyor. Realme 6, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FHD+ LCD ekrana ve 16MP selfie kamerası barındıran bir ekran deliğine sahip.

Cihazın arkasını çevirdiğinizde 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile karşılaşıyorsunuz. 60 fps'de 1080p video kaydı ve 30 fps'de 4K video kaydı yapabilen Realme 6, iddialı bir kamera performansı vadediyor.

Gücünü MediaTek'in Helio G90T yonga setinden alan telefon, 4GB/6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı seçenekleri ile geliyor. 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh gücünde bir bataryadan beslenen Realme 6, kutusundan Android 10 tabanlı Realme UI 1.0 arayüzü ile çıkıyor.

Realme 6 özellikleri:

Ekran: 6.5 inç FHD + LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90Hz ekran yenileme hızı)

Boyut: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm

Ağırlık: 191g

Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 4GB / 6GB / 8GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: MediaTek Helio G90T

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C GPS/AGPS+GLONASS+Beidou

Realme 6 Pro tasarımı

Realme 6'da olduğu gibi Realme 6 Pro da, geçen yıl piyasaya çıkan Realme 5 Pro’ya kıyasla önemli oranda iyileştirme aldı. Cihaz, 90Hz yenileme hızı ve 480 nit tepe parlaklığa sahip 6.6 inç FHD+ LCD ekran ile geliyor.

Realme 6 Pro, 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera, 12MP telefoto kamera ve 2MP makro kamera olmak üzere dörtlü kamera kurulumu sunuyor. Cihazın önünde ise 79.3 derece görüş alanına sahip 16MP kamera ve 105 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Qualcomm’un bu yılın başlarında duyurduğu yeni Snapdragon 720G yongasını kullanan ilk telefon olan Realme 6 Pro, 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor. Kapağının altında 30W hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh gücünde bir batarya bulunan telefon, kutusundan Android 10 tabanlı Realme UI 1.0 işletim sistemi ile çıkıyor.

Realme 6 Pro özellikleri

Ekran: 6.6 inç FHD + LCD ekran (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 5, 90Hz ekran yenileme hızı)

Boyut: 163.9 x 75.8 x 9.4 mm

Ağırlık: 195g

Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP + 8MP

Arka Kamera: 64MP + 12MP + 8MP + 2MP

RAM: 6GB / 8GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Realme 6 ve 6 Pro, sırasıyla 11 Mart ve 13 Mart tarihlerinde ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Cihazların her ikisi de mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Realme 6 fiyatı

Realme 6, 4GB/64GB varyantı için 12.999 rupi (177 dolar) başlangıç ​​fiyatına sahipken, 6GB/128GB ve 8GB/128GB varyantları sırasıyla 14.999 rupi (204 dolar) ve 15.999 rupi (218 dolar) fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

Realme 6 Pro fiyatı

Serinin büyük abisi Realme 6 Pro ise 6GB/64GB varyantı için 16.999 rupi (231 dolar), 6GB/128GB ve 8GB/128GB versiyonları için de sırasıyla 17.999 (245 dolar) ve 18.999 rupi (259 dolar) olacak.