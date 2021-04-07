Realme, Buds Air 2 Neo olarak isimlendirdiği aktif gürültü engelleme destekli kablosuz kulaklığını duyurdu. Düşük gecikme süresi, güçlü bass modu ve çevresel gürültüyü azaltma gibi özelliklere de sahip olan kulaklık, 28 saate kadar kullanım imkanı sunuyor oluşu ile de dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı "Buds Air 2 Neo"yu duyurdu. Pakistan'da düzenlenen etkinlikte duyurulan kulaklık; uzun kullanım süresi, aktif gürültü engelleme desteği ve düşük gecikme modu gibi etkileyici özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Peki Realme Buds Air 2 Neo, hangi özelliklere sahip?

Geçtiğimiz yıl duyurulan Buds Q isimli kulaklığın halefi olarak lande edebileceğimiz Buds Air 2 Neo, 10 mm'lik bass güçlendirme destekli LCP sürücülerle geliyor. Aktif gürültü engelleme için arka plandaki gürültüyü 25dB'ye kadar düşürebilen özel işlemciye sahip kulaklık, arama sırasında daha kaliteli bir görüşme için de ayrıca çevresel gürültü engelleme desteği sunuyor. Kulaklık, çevresel gürültü engellemeyi sahip olduğu bir çift mikrofon ile sağlıyor.

Karşınızda Realme Buds Air 2 Neo

Parlak bölgesinde dokunmatik kontrol özelliğine sahip olan Realme Buds Air 2 Neo, kullanıcılara toplamda 28 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Kesintisiz kullanım sürelerine baktığımızda da yeterli olarak gördüğümüz ürün, aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 5 saate kadar, kapalıykense 7 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca bu kablosuz kulaklıkları yalnızca 10 dakika şarj ederseniz, 3 saate kadar kullanım imkanı yakalamış oluyorsunuz.

IPX5 su geçirmezlik sertifikası, Bluetooth 5.2 bağlantı desteği, Bass Boost+, çevre seslerinin duyulabilmesi için özel bir kullanım moduna da sahip olan Realme Buds Air 2 Neo, oyun moduna alındığında ise 88 ms gecikme süresi sunuyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan kablosuz kulaklığın fiyatı ise 50 dolar olarak açıklandı. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.