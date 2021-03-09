Carl Pei'nin 2021'nin başında kurduğu Nothing, yaklaşan ilk ürününü gösterdi. Şirketin açıklamalarına göre yaz aylarında etkinlikler düzenleyecek olan şirket, ilk ürün olarak bir kablosuz kulaklık duyuracak. Concept 1 olarak isimlendirilen kulaklık, transparan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda akıllı telefon sektöründe hiç beklenmeyen bir olay yaşanmıştı. Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus'ın kurucusu Carl Pei, yaptığı beklenmedik bir açıklama ile kurduğu şirketten ayrılma kararı aldığını söylemişti. Bunun hemen ardından da Nothing isimli bir şirket kuran Pei, bu şirket için de 22 milyon dolarlık fon toplamayı başarmıştı.

Carl Pei'nin yaptığı işlerin tüketiciyi memnun etmesi, Nothing'in neler yapacağının da merak edilmesine yol açtı. Hal böyle olunca da bir açıklama yapan Nothing yöneticileri, şirketin ilk ürününün bir kablosuz kulaklık olacağını duyurdular. En azından şimdilik "Concept 1" olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklıkla ilgili bir de görsel paylaşan yetkililer, şirketin ürün tasarımı konusunda neleri önemseyeceğini gözler önüne seriyor.

Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Concept 1, işte böyle görünecek

Şirket, yaklaşmakta olan kulaklığı ile ilgili teknik detaylara değinmiyor. Ancak paylaşılan görüntülerden anladığımız kadarıyla Nothing, tasarım açısından alışılmışları beğenmeyen tüketicilere hitap edecek. Çünkü şirketin ilk ürünü olan bu kablosuz kulaklık, transparan bir yapıya sahipmiş gibi görünüyor. Şirket, piyasaya süreceği ürünlerin hafif, zaman tasarrufu sağlayan ve zahmetsiz olacağını ifade ediyor. Geliştiriciler, Concept 1 için ruhu olan bir tasarım ifadelerini kullanıyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isimlerden bir tanesi de Carl Pei'nin ta kendisiydi. Bu bağlamda Concept 1'in ürün tasarımlarına yön veren ilkeleri yansıttığını belirten Pei, yaz mevsiminin gelmesiyle çeşitli etkinlikler düzenleyip, yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturacaklarını vurguladı. Görünen o ki Pei, OnePlus'taki çalışmaları neticesinde elde ettiği bilgi ve birikimi, Nothing'de tüm sınırları zorlayarak kullanacak. Şirketin tüketici gözündeki değerini ise zaman gösterecek.