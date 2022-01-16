Realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air 3’ü yakında tanıtacak. Tanıtım tarihi hakkında henüz bilgi verilmeyen kablosuz kulak hakkında sızdırılan teknik özelliklerini bir araya getirdik.

Çin merkezli teknoloji şirketi Realme Buds Air serisine bir yenisini ekledi. Realme, yaklaşık bir yıl önce önce Realmw Buds Air 2 kablosuz kulaklığını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise serinin devamı olacak Air 3’ün satışa sunulması bekleniyor. Realme’nin yeni kablosuz kulaklık modelini Buds Air 3’ün sahip olacağı bazı özellikler sızdırıldı.

Çift cihaz bağlantısına olanak tanıyan Realme Buds Air 3’ün yakında Hindistan’da satışa sunulacağı düşünülüyor. 4.000 Hint rupisi yani yaklaşık 54 dolarlık bir etikete sahip olacağı tahmin edilen kablosuz kulaklığın şimdiye kadar sızdırılan bazı özelliklerini derledik.

Realme Buds Air 3'ün teknik özellikleri:

Realme Buds Air 2, fiyat ve performans oranıyla oldukça beğeni toplamış, adından sıkça söz ettirmişti. Buds Air 2’nin R2 işlemcisi sayesinde 25 desibele kadar düşük frekansta gürültü engelleme özelliği yeni seride daha da geliştirildi. Üç mikrofona sahip olacak yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modunu destekleyecek. Realme Buds Air 3’ün tasarımı, serinin bir önceki modeli Buds Air 2’ye benzer olacak. Bir önceki nesil gibi Buds Air 3 de kulak içi algılama özelliğini sunacak, kullanıcı kulaklıklardan birini çıkardığında sistem müzik çalmayı otomatik olarak duruduracak.

Realme Buds Air 2’nin bir diğer öne çıkan özelliğiyse güç tüketimi performansıydı. 5 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık, şarj kutusundaki şarj ile 25 saatlik bir performans sunuyordu. Ayrıca hızlı şarj desteği sunan Buds Air 2, 10 dakika şarj edildiğinde 2 saat kullanılabiliyordu. Yeni seride daha da geliştirilen batarya kapasitesiyle Realme Buds Air 3’ün 30 saatlik pil ömrü sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca daha hızlı şarj edilebilmesi için de USB Type-C giriş desteğinin ekleneceği düşünülüyor.

Realme Buds Air 3’ün tanıtım tarihi hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da çok yakında alıcılarıyla buluşacağı düşünülüyor.