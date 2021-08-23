Realme C21Y Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bir süredir Türkiye'de akıllı telefon üretimi gerçekleştiren Realme, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte çok uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu "C21Y"yi duyurdu. Giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan C21Y, Türkiye'de üretildiği takdirde yok satacak derecede uygun bir fiyata sahip olabilir. Peki Realme C21Y, tüketicilere neler vadediyor?
Realme'nin yeni akıllı telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. Çentikli yapıdaki bu ekranda, 5 MP çözünürlük sunan bir kameraya sahip olan telefon, parmak izi okuyucu sensörünü ise arka panelinde taşıyor. Telefonun tasarımı ise piyasadaki pek çok akıllı telefonla benzerlik gösteriyor.
Karşınızda Realme C21Y
Realme C21Y'nin işlemcisi, Unisoc T610. 8 çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkan Unisoc T610, 2 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A75, 6 adet ise 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefon, microSD kart desteği ile daha geniş bir depolamaya imkan tanıyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan C21Y'nin gün boyu kullanıma imkan sunacağını açıklayan Realme, telefonun işletim sistemini ise Android 11 tabanlı Realme UI olarak açıkladı.
Telefonun arka kısmına baktığımızda, üçlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de siyah-beyaz odaklı kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumunda yapay zeka desteğinin bulunup bulunmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
Realme C21Y teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: Unisoc T610
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI
- Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/AGPS/GLONASS, MicroUSB
İki farklı renk seçeneği ile 30 Ağustos'ta piyasaya sürülecek Realme C21Y'nin fiyatı, 135 dolar olarak açıklandı. Cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor.