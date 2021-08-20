Vivo Y21 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Vivo, Y21 olarak isimlendirdiği giriş seviye yeni akıllı telefonunu duyurdu. Teknik özellikleri açısından zorlamaya gelmeyecek telefon, günlük işler içinse ideal bir yapıya sahip. Vivo Y21'in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte Y serisi akıllı telefonlarına yeni bir üye daha ekledi. "Y21" olarak isimlendirilen ve giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan model, nispeten uygun fiyatlı telefon arayışında olan tüketicilere hitap edecek gibi görünüyor. Peki Vivo'nun yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

Vivo Y21, 6,51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. 20:9 en boy oranına sahip olan bu ekran, sahip olduğu çentikte 8 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu akıllı telefonda bir de parmak izi okuyucu sensör bulunuyor ve bu sensör, telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.

Vivo Y21'in tasarımı:

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Ancak telefonun ilginç bir özelliği var. Dileyen kullanıcılar, depolama alanının 1 GB'lik bölümünü RAM olarak atayabiliyorlar. Bu sayede telefonu 5 GB RAM ile kullanabilirsiniz. Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ile gelen cihazın bataryası ise 5.000 mAh ve 18 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, mütevazı özelliklere sahip ikili kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Şirket, bu kamera kurulumunu yapay zeka ile desteklediğini ve sayısal verilerden daha iyi bir performans vadettiğini ifade ediyor.

Vivo Y21 teknik özellikleri

Ekran: 6,51 inç büyüklüğünde HD+

6,51 inç büyüklüğünde HD+ İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB (1 GB artırılabilir)

4 GB (1 GB artırılabilir) Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (18 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1

Vivo Y21 fiyatı:

4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip versiyon: 188 dolar

4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 208 dolar

Diamond Glow ve Midnight Blue olarak isimlendirilen iki renk seçeneğiyle satın alınabilen Vivo Y21'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.