Realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni ekosistem ürünlerini duyurdu. Şirketin duyurduğu ürünler arasında güvenlik kamerası, akıllı priz, diş fırçası, tripod ve powerbank yer alıyor. Her ürün de kendine has özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni ürünlerini duyuruyor. Bu bağlamda yeni akıllı telefonu 7 Pro SE'yi ve yeni kablosuz kulaklıklarını duyuran şirket, şimdi de yeni ekosistem ürünleriyle karşımıza çıktı. Şimdi sizlere, Realme'nin yeni güvenlik kamerası, akıllı prizi, tripodu ve powerbankinden bahsedeceğiz. Realme'nin dört ürünü de dikkat çekecek özelliklere sahip.

Realme'nin yeni güvenlik kamerası, Smart Cam 360 olarak isimlendiriliyor. Şirketin ilk ev güvenlik ürünü olarak karşımıza çıkan güvenlik kamerası, 360 derece hareketli sensör yapısıyla yerleştirildiği bölgede 7 gün 24 saat çekim yapabiliyor. Kızılötesi gece görüş özelliğine sahip olan kamera, yapay zeka destekli hareket tespit sensörü ile de tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor. 512 GB'ye kadar microSD kart desteğine sahip olan kamera, uzun süreli kullanım vadediyor gibi görünüyor.

Smart Cam 360'ın kamerası, FHD çözünürlükte video kayıtları yapabiliyor. Geniş dinamik aralığına sahip olan kamerasının 3 boyutlu gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. İşte tüm bu özelliklere sahip olan Realme'nin güvenlik kamerasının fiyatı ise 40 dolar (yaklaşık 320 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.

Realme'nin akıllı prizi de dikkate değer özelliklere sahip

Realme'nin akıllı prizi, herhangi bir cihazı akıllı hale getirebiliyor. Bu ürünü kullanarak elektriğe bağlanan herhangi bir cihaz, Realme'nin akıllı prizi sayesinde akıllı ev ağına kolaylıkla bağlanabiliyor. Kendinden Wi-Fi desteğine sahip olan ürün, Google Asistan ya da Amazon Alexa gibi sesli asistanlarla da kullanılabiliyor. Realme, akıllı prizinin fiyatını 10 dolar (yaklaşık 80 TL + vergiler) olarak açıkladı.

Daha önce Realme markalı bir ürünle diş fırçalayacağınızı düşünmüş müydünüz?

Realme'nin bugün duyurduğu ürünler arasında elektronik bir diş fırçası da bulunuyor. 800 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan diş fırçası, Realme'ye göre 130 gün kullanılabiliyor. Bu kullanım süresi, Realme'nin diş fırça uçlarına duyacağınız ihtiyacın, şarj aletine duyacağınız ihtiyaçtan fazla olacağını gösteriyor. Beyaz ve mavi renklerde satın alınabilen diş fırçası da tıpkı akıllı priz gibi 10 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Realme'nin tripodu da dikkat çekecek gibi görünüyor

Akıllı telefonların gelişen kamera donanımları, tripodları da oldukça yaygınlaştırdı. Bu bağlamda etkileyici bir ürünle karşımıza çıkan Realme, 60 santimetreye kadar uzayan bir özçekim çubuğu tasarlamış durumda. Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan tripod, uzaktan kontrol için de bir kumandaya sahip. Bu ürünün fiyatı ise 16 dolar (yaklaşık 125 TL + vergiler) olarak açıklanmış durumda.

Son olarak, 20 bin mAh kapasiteli powerbank

Realme'nin powerbanki de tüketicilerin ilgisini çekecek türden. 20 bin mAh kapasiteli powerbank, 3 adet çıkışa sahip. Bunlardan iki tanesi USB Type-A olarak karşımıza çıkarken 1 adet USB Type-C olarak tercih edilmiş. Kullanıcılar, bu powerbanki kullanırken 18 watt hız alabiliyorlar. Realme'nin yeni powerbankinin fiyatı ise 22 dolar (yaklaşık 175 TL + vergiler) olarak açıklandı.