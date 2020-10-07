Realme, yeni akıllı telefonu 7 Pro SE'yi duyurdu. Arka kapağı deri kaplama olan telefon, teknik özellikleri ve tasarımı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Realme'nin yeni akıllı telefonu, 16 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Çinli teknoloji şirketi Realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu 7 Pro Sun Kissed Leather Edition isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. "7 Pro SE" olarak da isimlendirilen bu akıllı telefon, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Realme 7 Pro'nun bazı ufak tefek değişiklikler yapılmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Realme 7 Pro SE, 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip. 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, tüketicilere 60 Hz tazeleme oranı sunuyor. Ekranın sol üst tarafına açılmış olan küçük delikteyse 32 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya yer verilmiş durumda.

Realme 7 Pro SE işte böyle görünüyor

Realme 7 Pro SE'nin arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 64 MP ana kameranın bulunduğu telefonda 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP siyah beyaz portre kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Ayrıca telefonun bu arka yüzeyi, kullanım açısından konforlu bir tarz sunan deri kaplamaya sahip.

Realme'nin yeni akıllı telefonu Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alıyor. 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB de depolama alanına sahip olan telefon, microSD desteği sayesinde daha geniş depolama alanlarına imkan tanıyor. Android 10 tabanlı Realme UI arayüzünün kullanıldığı telefonda, 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Realme 7 Pro SE teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ (2.400 x 1.080 piksel), 409 ppi AMOLED

6.4 inç büyüklüğünde FHD+ (2.400 x 1.080 piksel), 409 ppi AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 65 watt hızlı şarj destekli, 4.500 mAh

65 watt hızlı şarj destekli, 4.500 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Realme 7 Pro SE, 16 Ekim itibarıyla satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ise şu şekilde açıklanmış durumda;