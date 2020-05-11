Realme Narzo 10 ve Narzo 10A Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Realme, mart ayında tanıtmayı planlayıp sonradan koronavirüs salgını nedeniyle lansmanını ertelediği Narzo serisi yeni akıllı telefonlarını bugün duyurdu. Narzo 10 ve Narzo 10A adlı akıllı telefonlar, işlemcileri, kameraları ve fiyatları ile tüketicilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor.

Realme, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan iki aylık bir gecikmenin ardından bugün düzenlediği lansmanla yeni akıllı telefonları olan Narzo 10 ve Narzo 10A’yı duyurdu. Narzo 10 ve Narzo 10A, Xiaomi’nin Redmi Note 8 serisinin karşısına önemli bir rakip olarak gelmiş durumda.

Realme, Narzo 10’nun tasarımında Realme X Master Edition’ın tasarım çizgilerini kullanmış gibi görünüyor. Narzo 10A ise Narzo 10’dan farklı olarak arka bölümünde çizgiler olmayan, düz bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Realme Narzo 10 tasarımı

Realme Narzo 10, 1600 x 720 piksel çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6.5 inç büyüklüğünde HD+ ekranla geliyor. Narzo 10’unun 6.5 inç büyüklüğündeki ekranı damla çentikli bir tasarıma sahip. Narzo 10’nun ekranı aşınma ve yıpranmalara karşı da Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Realme’nin yeni akıllı telefonu Narzo 10, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 yonga seti ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Narzo 10, 4 GB RAM’le beraber 128 GB dahili depolama alanına sahip durumda.

Narzo 10’nun arkasında dört kameralı kurulum ile karşılaşıyoruz. Narzo 10’nun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Narzo 10’nun damla çentikli ekran tasarımının altındaki ön kamerası ise 1 6MP çözünürlüğüne sahip durumda. Narzo’nun bu kamera tasarımı, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) desteğiyle 30fps’de 4K video kaydedilmesine izin veriyor.

Realme’nin bugün düzenlediği lansmanla tanıttığı Narzo 10, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Narzo 10’da bağlantı noktası olarak da USB-C kullanılıyor. Narzo 10, aynı zamanda Android 10 tabanlı Realme UI arayüzüyle kutusundan çıkacak.

Realme Narzo 10A tasarımı

Realme, bugün düzenlediği lansmanda Narzo 10’nun yanında Narzo 10A’yı da duyurdu. Narzo 10A, kardeşi Narzo 10 gibi 1600 x 720 piksel çözünürlüğe ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip 6.5 inç büyüklüğüne bir HD+ ekrana sahip durumda.

Narzo 10A, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G70 yonga seti ve 3 GB RAM’den güç alıyor. Realme’nin bugün tanıttığı ikinci telefon olan Narzo 10A, 64 GB dahili depolama alanının yanında 256 GB’a kadar microSD kart desteği sunuyor.

Narzo 10A’nın arka taraftaki üçlü kamera modülü 12 MP çözünürlüğünde ana kamera, 2 MP çözünürlüğe sahip makro lens ve yine 2 MP çözünürlüğe sahip derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Telefonun ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Realme’nin yeni akıllı telefonu Narzo 10A, kardeşi gibi 5.000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Narzo 10’dan farklı olarak Narzo 10A’nın bataryası hızlı şarj desteğine sahip değil. Realme Narzo 10A’da bağlantı noktası olarak microUSB tercih edilmiş. Narzo 10A, Narzo 10 gibi Android 10 tabanlı Realme UI arayüzüne sahip durumda.

Realme Narzo 10 özellikleri:

Ekran: 1600 x 720 piksel 6.5 inç HD+ ekran

1600 x 720 piksel 6.5 inç HD+ ekran İşlemci: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 128 GB dahili depolama, microSD

128 GB dahili depolama, microSD Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Batarya: 18W hızlı şarj, 5.000 mAh batarya

18W hızlı şarj, 5.000 mAh batarya Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G LTE çift SIM kart

USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G LTE çift SIM kart İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Android 10 tabanlı Realme UI Boyutlar: 164.4mm x 75.4mm x 9.0mm

164.4mm x 75.4mm x 9.0mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Renkler: Yeşil ve beyaz renk seçenekleri

Realme Narzo 10A özellikleri:

Ekran: 1600 x 720 piksel 6.5 inç HD+ ekran

1600 x 720 piksel 6.5 inç HD+ ekran İşlemci: MediaTek Helio G70

MediaTek Helio G70 RAM: 3 GB RAM

3 GB RAM Depolama: 64 GB dahili depolama

64 GB dahili depolama Arka Kamera: 12 MP + 2 MP + 2 MP

12 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Batarya: 10W, 5.000mAh batarya

10W, 5.000mAh batarya Bağlantı : microUSB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G LTE çift SIM kart

: microUSB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G LTE çift SIM kart İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Realme Narzo 10 ve Narzo 10A’nın fiyatı

Realme Narzo 10, 18 Mayıs’ta 11.999 rupi (yaklaşık 1130 TL) fiyatla, Narzo 10A ise 22 Mayıs’ta 8.499 rupi fiyatla (yaklaşık 790 TL) satışa sunulacak. Cihazların Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.