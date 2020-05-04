Realme X3 SuperZoom’un Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme’nin yakında çıkaracağı amiral gemisi katili telefonlardan olacak X3 SuperZoom’un batarya ve hızlı şarj özellikleri belli oldu. Güvenilir bir kaynağa göre telefonda 4200 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca cihazın 30 W Hızlı şarjı destekleyeceği açıklandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Realme X3 SuperZoom isimli yeni bir akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Adından da anlaşılacağı üzere kamera ve yakınlaştırma özellikleriyle fark yaratması beklenen telefonun donanım bakımından da günümüz amiral gemileriyle yarışacağı düşünülüyor.

Yüksek donanım özellikleriyle karşımıza çıkacak telefon, Qualcomm Snapdragon 855+ yonga setiyle piyasaya sunulacak. Realme’nin Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 865’i tercih etmemesinin sebebinin daha uygun fiyatlı bir telefon piyasaya sürmek olduğu düşünülüyor.

Batarya ve şarj performansı memnun edecek

Twitter’da yer alan güvenilir bir kaynağa göre Realme, müşterilerin X3 SuperZoom X3’ü tercih etmesini sağlamak için telefona sağlam bir batarya ve hızlı şarj teknolojisi sunmuş. 4.200 mAh’lik bataryadan güç alacağı düşünülen telefon Oppo’nun VOOC teknolojisine sahip 30 W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Realme’nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı X3 SuperZoom, Bluetooth 5.1 ile gelecek gibi görünüyorken, 12 GB RAM kapasitesiyle özellikle uygulama kapatmayı sevmeyen kullanıcıları memnun edecek. Ne yazık ki Realme’nin yeni akıllı telefonu hakkında bilgilerimiz bunlarla sınırlı. Cihazın 5G destekleyip desteklemeyeceği şu an için bilinmiyor, ancak özellikleriyle hala çok güçlü bir akıllı telefon sayılabilecek X3 SuperZoom’un günümüz amiral gemilerine göre daha iddialı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Doğrudan Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun belki de en çok merak edilen özelliklerinin başında kameralar yer alıyor. Yüksek zoom özellikleriyle geleceğini varsaydığımız telefonda dörtlü arka kamera kurulumunun bulunacağı düşünülüyor.