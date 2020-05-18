Realme Narzo 10, Satışa Çıktıktan Sonra 3 Dakikada Tükendi

Realme Narzo 10, orta seviyede bütçe dostu bir akıllı telefon sıfatıyla ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürüldü. Realme tarafından yapılan açıklamaya göre telefon ülkede büyük ilgi gördü ve satışa çıktıktan 3 dakikadan daha kısa bir süre içinde tükendi.

Realme, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan iki aylık bir gecikmenin ardından geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanla yeni akıllı telefonları Narzo 10 ve Narzo 10A'yı tanıtmıştı. Narzo 10, Xiaomi'nin Redmi Note 8 serisine karşı fiyat performans tarafında önemli bir rakip olarak piyasaya sürüldü.

Realme Narzo 10, işlemcisi, dörtlü kamera kurulumu ve yüksek depolama seçeneğiyle orta seviyede uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayan tüketicilerin dikkatini çeken modellerden biri olmuştu. Telefon, geçtiğimiz hafta 11.999 rupi (yaklaşık 1130 TL) gibi bütçe dostu bir fiyatla tanıtılmasının ardından bugün Hindistan'da satışa sunuldu ve ilk parti dakikalar içinde tükendi.

Realme Narzo 10 ilk günden yok sattı

Realme resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre Realme Narzo 10, Hindistan'da piyasaya sürülmesinin ardından 3 dakikadan daha kısa bir sürede 70.000'den fazla satış yaptı ve stoklar tükendi. Akıllı telefon, Flipkart ve Realme.com aracılığıyla satışa sunuldu ve müşterilerden müthiş bir karşılık aldı.

Realme Narzo 10, şu anda çevrimiçi mağazalarda stokta görünmüyor ve şirket, Narzo 10 için bir sonraki partinin ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı. Ancak şirket, Twitter hesabından takipçilerine bir sonraki satışlar için takipte kalmasını söylüyor. Ayrıca Realme Narzo 10A da 22 Mayıs'ta yine Flipkart ve Realme'nin resmi web sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Realme Narzo 10 orta seviyede bütçe dostu fiyat vadediyor

Realme'nin yeni akıllı telefonu Narzo 10, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemcisiyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Narzo 10, 4 GB RAM ile birlikte 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca 18 W hızlı şarj destekli 5000 mAh gibi güçlü bir batarya ve arkada 48 MP ana sensörü barındıran dörtlü kamera kurulumu vadediyor.

Telefonun 6.5 inçlik ekranı HD+ çözünürlük sunuyor ve 16 MP selfie kamerası ekranın üst orta kısmında yer alan damla çentikte yer alıyor. Realme Narzo 10 Hindistan'da Beyaz ve Yeşil renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

Realme Narzo 10 özellikleri: