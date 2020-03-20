Realme'nin dün itibarıyla açıkladığı Narzo serisi yeni telefonlarının detayları belli oldu. Realme tarafından yapılan açıklamalarda, Narzo 10 ve Narzo 10A olarak isimlendirilen telefonların 5.000 mAh bataryası ve 6.5 inç ekranı olacağı ifade edildi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Realme'nin yeni bir telefon serisi üzerinde çalıştığından bahsetmiş, "Narzo" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon serisinin gençlere yönelik olacağını ve Redmi ile Poco gibi serilerle rekabet edeceğini aktarmıştık. Şimdi ise Realme, Narzo serisi ilk telefonlarının özelliklerini ve çıkış tarihini açıkladı.

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre yeni telefonların ismi "Narzo 10" ve "Narzo 10A" olacak. 26 Mart'ta piyasaya sürüleceği açıklanan her iki model de yüzde 89.9 oranında ekran gövde oranına sahip olacak ve 5.000 mAh kapasiteli bataryanın yanı sıra 6.5 inç ekranla gelecek. Realme'nin Narzo serisi yeni telefonları, Realme 6i ve Realme C3'ün yeni versiyonları gibi görünüyor.

Realme, kısa bir süre önce Myanmar'da gerçekleştirdiği bir etkinlik kapsamında dünyanın ilk MediaTek Helio G80'den güç alan telefonu "6i" modelini duyurdu. Realme'nin Narzo 10 ile ilgili yaptığı açıklamalarla Realme 6i için açıklanan teknik özellikleri ve tasarımı kıyasladığımızda ise herhangi bir farkın olmadığını görüyoruz. Bu durum, Realme 6i'nin Narzo 10 adı ile bir yeniden markalaşma içerisine gireceğini gösteriyor.

Realme 6i teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç LCD ekran (20: 9 en boy oranı, yüzde 89.8 ekran / kasa oranı, 270ppi)

Boyut: 164,4 x 75,4 x 9 mm

Ağırlık: 195g

Batarya: 5.000mAh (18W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 3GB / 4GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: MediaTek Helio G80

Bağlantı: USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11, b/g/n, A-GPS, 4G, Bluetooth 5.0

Realme, yaklaşık bir ay önce düzenlediği bir etkinlikle de bütçe dostu yeni telefonu C3'ü duyurmuştu. Teknik özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran telefonun 100 dolardan satışa sunulması da akıllı telefon sektöründe dengelerin değişmekte olduğunu ortaya koyuyordu. Realme'nin Narzo serisi için paylaştığı görsel, Narzo 10A'nın da Realme C3'ün biraz farklılaştırılmış bir versiyonu olduğunu gösteriyor.

Realme C3 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç HD+

İşlemci: MediaTek Helio G70

RAM: 3/4 GB

Depolama: 32/64 GB

Arka Kamera: 12 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh

Bağlantı: microUSB

İşletim Sistemi: Realme UI

Renkler: Blazing Red ve Frozen Blue

Boyutlar: 164,4x75x8,95 mm

Ağırlık: 195 gram

Realme'nin gençler için geliştirdiği yeni telefonları Narzo 10 ve Narzo 10A, önümüzdeki günlerde tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak. Beklentiler, Narzo 10 ile Realme 6i'nin neredeyse birebir aynı olacağı, Narzo 10A'nın ise Realme C3'ün biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olacağı yönünde. Ayrıca Realme'nin yeni telefonlarının fiyatı da 26 Mart itibarıyla belli olmuş olacak.