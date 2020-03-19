Realme, Yeni Narzo Serisi ile Poco ve Redmi'ye Rakip Olacak

Realme'nin bir süre önce Twitter'dan duyurduğu gizemli "Narzo" cihazının detayları ortaya çıktı. Realme'ye yakın kaynaklar tarafından sızdırılan bilgilere göre şirket, Narzo'yu bir akıllı telefon serisi olarak genç tüketicilerin beğenisine sunacak.

Akıllı telefon sektörü, son yıllarda büyük bir rekabet içerisine girdi. Özellikle de Çinli teknoloji üreticilerinin akıllı telefon sektöründe ses getirmeye başlaması, tüketiciler için onlarca alternatif oluştururken üreticilerin de işlerini zorlaştırdı. İlerleyen dönemlerde ise akıllı telefon sektörü yeni bir telefon serisiyle tanışacak gibi görünüyor.

Çinli bir teknoloji üreticisi olan Realme, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile "Narzo" olarak isimlendirilen bir üründen bahsetti. Ancak şirket, bu ürün ile ilgili detaylı bir açıklama yapmamıştı. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise Realme'nin Narzo isimli ürünün aslında yeni bir akıllı telefon serisi olduğunu gözler önüne serdi. Realme, Narzo serisi ile ilk etapta Hindistan'daki genç tüketicileri hedefleyecek.

Realme'ye yakın kaynakların ortaya çıkardığı bilgiler, şirketin Narzo ile Redmi ve Poco gibi fiyat/performans odaklı markalara rakip olacağını ortaya koyuyor. Üstelik Realme'nin yeni telefonlarının hazır olduğu ve mümkün olan en kısa süre içerisinde tüketicilerin beğenisine sunulacağı da ifade ediliyor. Yani çok kısa bir süre sonra Realme ile Xiaomi arasında, çok ciddi bir rekabet başlamış olacak.

Yukarıdaki görsel, Realme'ye yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Bu görselde kullanılan renk tonları, markanın gençleri hedef alacağını açıkça belli ediyor. Ayrıca görselde bulunan ve Z kuşağını ifade eden "GEN Z" ibaresi de dikkatlerden kaçmıyor. Realme'nin yaklaşmakta olan Narzo serisi ile ilgili başka bir detay ise ne yazık ki bulunmuyor.