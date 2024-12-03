realme, yaklaşmakta olan yeni telefonu Neo7'nin devasa bir bataryaya sahip olacağını açıkladı. Geekbench'te de görünen telefonun bazı özellikleri belli olmuş durumda.

Çinli teknoloji devi realme, bir süredir "Neo7" olarak isimlendirilen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çok yakında duyurulması beklenen telefonla ilgili gelen son haberler, realme Neo7'nin gerçek bir amiral gemisi katili olacağını gözler önüne seriyor.

realme tarafından yapılan açıklamaya göre Neo7, tam 7.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Bu da bir realme telefonun sahip olduğu en büyük batarya olacak. CATL iş birliğinde geliştirilen bataryanın 3 güne kadar dayanabileceğini açıklayan realme, bu devasa bataryayı 80W SuperVOOC hızlı şarj ile destekleyecek.

MediaTek Dimensity 9300+ işlemciden güç alacak

realme'nin açıklamalarına paralel olarak Geekbench testlerinde görülen realme Neo7, MediaTek'in Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alacak 16 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefon, Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 arayüzü ile çalışacak. 8,5 milimetre kalınlık değerine sahip olacak telefon, büyük olasılıkla 350 dolar civarlarında fiyatlanacak.

realme Neo7 ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre realme, bu akıllı telefonu 11 Aralık'ta duyuracak. O gün geldiğinde realme Neo7'nin tüm özelliklerini öğrenme fırsatı yakalamış olacağız.