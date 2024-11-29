realme, uygun fiyatlı yeni telefonu V60 Pro'yu duyurdu. Giriş-orta seviye özelliklere sahip olan telefon, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki realme V60 Pro neler sunuyor?

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte V60 Pro olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş-orta seviye özelliklere sahip olan telefon, nispeten uygun fiyatı ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor.

realme'nin yeni akıllı telefonunda HD+ çözünürlük sunan 6.67 inç LCD ekran bulunuyor. 120 Hz tazeleme oranına sahip bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda realme V60 Pro

realme V60 Pro, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 12 GB sanal RAM desteğine de sahip olan telefonda 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. realme'nin yeni akıllı telefonu, Android 14 tabanlı realme UI 5.0 arayüzü ile çalışacak.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Ancak bu tam olarak doğru değil. realme'nin açıklamasına göre telefonda 50 MP ana kamera ile çözünürlük değeri açıklanmayan ikinci bir kamera daha bulunuyor.

realme V60 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, HD+ (720 x 1604 piksel), 120 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 12 GB (LPDDR4X) Depolama 256-512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + ikinci sensör Batarya 5.600 mAh (45W) İşletim Sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

realme V60 Pro fiyatı: