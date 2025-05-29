realme'nin yeni akıllı telefonu Neo7 Turbo, etkileyici özellikleri ve fazlasıyla uygun fiyatıyla duyuruldu. Telefon, satışa sunulduğu pazarlarda çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Neo7 Turbo"yu duyurdu. Uygun fiyatlı olmasına rağmen üst düzey özelliklerle donatılan akıllı telefon, piyasaya sürüldüğü ülkelerde çok satmayı başarır gibi görünüyor. Peki realme Neo7 Turbo, tüketicilere nelere vadediyor?

realme'nin yeni akıllı telefonu, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.78 inç boyutlu OLED ekranla donatıldı. 2.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 16 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. IP69 sertifikasına sahip olan realme Neo7 Turbo, ekran içi parmak içi okuyucu sensörü de bünyesinde barındırıyor.

Karşınızda realme Neo7 Turbo

realme Neo7 Turbo, MediaTek'in Dimensity 9400e işlemcisiyle eşleştirildi. Bu güçlü işlemci, 16 GB'ye kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'ye kadar UFS4.0 depolama alanı ile kombine edildi. Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzüyle çalışan telefonun bataryası ise 7.200 mAh kapasite ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda fena sayılmayacak özelliklere sahip ikili kamera kurulumu görüyoruz. Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ile destekleniyor. Bu kamera kurulumu, tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ ile destekleniyor.

realme Neo7 Turbo teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 1.5K (2800x1280 piksel), 144 Hz, 2.000 nit, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400e RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.88) + 8 MP Batarya 7.200 mAh (100W) İşletim Sistemi realme UI 6.0 (Android 15)

realme Neo7 Turbo fiyatı: