Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Neo7 Turbo"yu duyurdu. Uygun fiyatlı olmasına rağmen üst düzey özelliklerle donatılan akıllı telefon, piyasaya sürüldüğü ülkelerde çok satmayı başarır gibi görünüyor. Peki realme Neo7 Turbo, tüketicilere nelere vadediyor?
realme'nin yeni akıllı telefonu, 1.5K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 6.78 inç boyutlu OLED ekranla donatıldı. 2.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 16 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. IP69 sertifikasına sahip olan realme Neo7 Turbo, ekran içi parmak içi okuyucu sensörü de bünyesinde barındırıyor.
Karşınızda realme Neo7 Turbo
realme Neo7 Turbo, MediaTek'in Dimensity 9400e işlemcisiyle eşleştirildi. Bu güçlü işlemci, 16 GB'ye kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'ye kadar UFS4.0 depolama alanı ile kombine edildi. Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzüyle çalışan telefonun bataryası ise 7.200 mAh kapasite ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor.
Telefonun arka kısmına baktığımızda fena sayılmayacak özelliklere sahip ikili kamera kurulumu görüyoruz. Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ile destekleniyor. Bu kamera kurulumu, tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ ile destekleniyor.
realme Neo7 Turbo teknik özellikleri:
|Ekran
|6.78 inç, 1.5K (2800x1280 piksel), 144 Hz, 2.000 nit, OLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9400e
|RAM
|12-16 GB (LPDDR5X)
|Depolama
|256-512 GB (UFS 4.0)
|Ön Kamera
|16 MP (f/2.4)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.88) + 8 MP
|Batarya
|7.200 mAh (100W)
|İşletim Sistemi
|realme UI 6.0 (Android 15)
realme Neo7 Turbo fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|275 dolar
|12 GB + 512 GB
|345 dolar
|16 GB + 256 GB
|320 dolar
|16 GB + 512 GB
|375 dolar