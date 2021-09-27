Realme Türkiye’den ‘Salı Pazarı’ Temalı Reklam [Video]

Realme Türkiye, marketlerdeki fahiş fiyatları ve elektronik ürünlerdeki fiyat artışlarını tiye alarak yeni bir reklam filmi çekti. Ankara’daki bir pazarda çekilen reklamda bir tezgah, elma ve Realme 8 Pro sattı. Gerilla reklamcılığa güzel bir örnek olan filmde cihazın fiyatının düşüklüğüne dikkat çekildi.

Son birkaç senedir şaşırtıcı derecede artış gösteren fiyatlar, hemen hemen her sektörde kendisini gösteriyor. Elektronik eşyalardan meyve sebzeye kadar birçok birçok ihtiyaca gelen zamlar, belirli aralıklarla arttıkça kendini hatırlatıyor. Son aylarda özellikle temel ihtiyaçlarda kendisini fark ettiren zamlar, bu ara Türkiye’nin en ateşli tartışma konularından biri.

Çalışma prensiplerine düşük fiyat sunmayı dâhil eden firmalar, böyle dönemlerde vatandaşın yakın dostu haline geliyor. Düşük fiyatlarıyla bilinen telefon üreticisi Realme de yeni ‘gerilla reklamcılık’ çalışmasıyla tüketiciyi fiyatlarına şöyle bir göz atmaya çağırıyor.

Realme’nin 8 Pro modeli için salı pazarında çektiği reklam filmi:

Realme Türkiye, Ankara’daki Ulus pazarında kurduğu tezgahta iki farklı ürüne yer verdi: Elma ve Realme 8 Pro. Son günlerde yaşadığı fiyat artışı en çok dikkat çeken ürünlerden biri elmaydı. Standın elmayla doldurulmuş kısımda “Tanesi 23.000 TL” yazıyordu. Telefonun sergilendiği bölümde ise “Tanesi 3.799 TL” ibaresi yer aldı.

Tezgahın başındaki kişi ise nasıl meyve sebze için övgüler yapılıyorsa, benzerlerini telefon için yaptı. “108 megapiksellik büyük resim burada” benzeri ifadelerle müşteriyi çağıran tezgahçı, Realme 8 Pro’nun özelliklerine karşın sahip olduğu fiyata dikkat çekti. Bu ara reklamda elmanın kullanılmasının nedeni, elma fiyatının artması dışında elma logosuyla bilinen Apple’la da ilgili olabilir. Yorum size kalmış.