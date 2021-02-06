realme UI 2.0 Güncellemesi Alacak Olan Modeller Açıklandı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi realme, Android 11 temelli kullanıcı arayüzü realme UI 2.0'ı birçok cihaz için yayınlamaya başlıyor. Güncellemeyi alacak cihazlar arasında bütçe dostu modeller de bulunuyor.

BBK Electronics'in alt kuruluşu olan akıllı telefon üreticisi realme, birçok telefonu için realme UI 2.0 güncellemesini hızlandırmış durumda. Şirket, hem bütçe dostu telefonlarına hem orta segment telefonlarına hem de amiral gemisi telefonlarına yeni güncellemeyi gönderiyor.

Birçok realme cihazı, Android 11 tabanlı realme UI 2 güncellemesi alacak olsa da bazı cihazlar bu güncellemeyi diğerlerine göre daha geç alabilir. Burada üst segment modellerin güncellemeleri daha erken alacağını söyleyebiliriz.

realme UI 2.0 ile birlikte gelecek özellikler

realme UI 2.0, içerisinde birçok özellik barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de eş zamanlı müzik paylaşımı. Bu özellik sayesinde bir müzik, hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla aynı anda paylaşılabilecek. Bunun haricinde özelleştirilebilir bildirim paneli ve geliştirilmiş karanlık tema da şirketin yeni kullanıcı arayüzüyle birlikte kullanıcılarına sunacağı özellikler arasında bulunuyor.

Bunlara ek olarak gelişmiş özelleştirilebilir AoD (Always-on-Display) özelliği yine kullanıcıları bekleyen özellikler arasında yer alıyor. Bunlar haricinde de irili ufaklı birçok özellik bulunuyor.

realme UI 2.0 güncellemesi alacak olan modeller

realme c serisi

realme C3

realme C3i

realme C11

realme C15

realme C12

realme C17

realme v serisi

realme v5

realme v3

realme narzo serisi

realme narzo 10

realme narzo 10A

realme narzo 20

realme narzo 20A

realme narzo 20A Pro

realme x serisi

relame X50 Pro 5G

realme X50 5G

realme X2 Pro

realme X2 (730G)

realme XT

realme X

realme X3

realme X3 Super Zoom

realme X7

realme X7 Pro

realme X50m

realme X50 Pro Player

diğer realme modelleri