realme UI 2.0 Güncellemesi Alacak Olan Modeller Açıklandı

BBK Electronics'in alt kuruluşu olan akıllı telefon üreticisi realme, birçok telefonu için realme UI 2.0 güncellemesini hızlandırmış durumda. Şirket, hem bütçe dostu telefonlarına hem orta segment telefonlarına hem de amiral gemisi telefonlarına yeni güncellemeyi gönderiyor.
Birçok realme cihazı, Android 11 tabanlı realme UI 2 güncellemesi alacak olsa da bazı cihazlar bu güncellemeyi diğerlerine göre daha geç alabilir. Burada üst segment modellerin güncellemeleri daha erken alacağını söyleyebiliriz.
realme UI 2.0 ile birlikte gelecek özellikler
realme UI 2.0, içerisinde birçok özellik barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de eş zamanlı müzik paylaşımı. Bu özellik sayesinde bir müzik, hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla aynı anda paylaşılabilecek. Bunun haricinde özelleştirilebilir bildirim paneli ve geliştirilmiş karanlık tema da şirketin yeni kullanıcı arayüzüyle birlikte kullanıcılarına sunacağı özellikler arasında bulunuyor.
Bunlara ek olarak gelişmiş özelleştirilebilir AoD (Always-on-Display) özelliği yine kullanıcıları bekleyen özellikler arasında yer alıyor. Bunlar haricinde de irili ufaklı birçok özellik bulunuyor.
realme UI 2.0 güncellemesi alacak olan modeller
realme c serisi
- realme C3
- realme C3i
- realme C11
- realme C15
- realme C12
- realme C17
realme v serisi
- realme v5
- realme v3
realme narzo serisi
- realme narzo 10
- realme narzo 10A
- realme narzo 20
- realme narzo 20A
- realme narzo 20A Pro
realme x serisi
- relame X50 Pro 5G
- realme X50 5G
- realme X2 Pro
- realme X2 (730G)
- realme XT
- realme X
- realme X3
- realme X3 Super Zoom
- realme X7
- realme X7 Pro
- realme X50m
- realme X50 Pro Player
diğer realme modelleri
- realme 5 Pro, realme Q
- realme 3 Pro
- realme X Youth Edition
- realme 6
- realme 6s
- realme 6 Pro
- realme 6i
- realme 7i
- realme 7
- realme 7 Pro