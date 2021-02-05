Realme V11 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, V11 5G olarak isimlendirdiği orta segment telefonunu duyurdu. MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alan telefon, orta halli telefon arayışında olan tüketicileri tatmin edecek gibi görünüyor. Telefonun hangi pazarlarda bulunacağı şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, orta segmentin merkezine yerleştirdiği 5G telefonu "V11"i duyurdu. Tüketicilerin beklentisini karşılayabilecek düzeyde olan telefonun belki de en önemli özelliği, 5G telefonların fiyat aralığını 200 doların altına çekiyor oluşu. Peki Realme V11 5G, tüketicilere neler sunuyor?

Telefonun 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan çentikli bir LCD ekranı bulunuyor. Yüzde 88,7'lik orana sahip olan bu ekranın çentiğindeki ön kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor. V11 5G'nin parmak izi okuyucu sensörü ise telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.

Realme V11 5G'nin tasarımı şöyle

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor. 4 ya da 6 GB'lik RAM kapasitesi bulunan telefonun depolama alanı ise 128 GB olarak belirlendi. Ancak kullanıcılar, bu akıllı telefona 1 TB'ye kadar microSD kart takabiliyorlar. Android 10 tabanlı arayüze sahip cihazın bataryası ise 5.000 mAh kapasiteli ve 18 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Realme V11 5G'nin arka kısmına baktığımızda, ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 13 MP ana kamerası olan telefonun bir de 2 MP'lik derinlik kamerası yer alıyor. Şirket, akıllı telefonun kamera kurulumu yapay zeka desteği ile güçlendirdiğini, kullanıcı beklentisinin karşılanacağını söylüyor.

Realme V11 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+, LCD

6,5 inç büyüklüğünde HD+, LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 4 GB ya da 6 GB (LPDDR4x)

4 GB ya da 6 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.1), 1 TB'ye kadar microSD desteği

128 GB (UFS 2.1), 1 TB'ye kadar microSD desteği Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 18 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh

18 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C Boyutlar: 64,4 mm x 76 mm x 8,4 mm

64,4 mm x 76 mm x 8,4 mm Ağırlık: 186 gram

Realme V11 5G, iki farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu telefonun fiyatı ise 4 GB RAM kapasiteli versiyon için 185 dolar, 6 GB RAM kapasiteli versiyon içinse 215 dolar olarak belirlendi.